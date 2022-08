Murillo en la cárcel; van por más peñistas

La detención del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por el caso Ayotzinapa, sería la primera de varias acusaciones contra integrantes del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto que estuvieron relacionados con las investigaciones del caso de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. De entrada, los subprocuradores de la PGR que llevaron este expediente, ya tienen también orden de aprehensión e incluso se habla de que podrían también ser detenidos al menos dos ex secretarios de estado del sexenio pasado que tuvieron relación con este caso.

La orden de aprehensión librada por un juez federal y solicitada por la Fiscalía General de la República en contra del extitular de la PGR, autor de la llamada “verdad histórica”, es parte de lo que anunció el jueves pasado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al presentar las conclusiones y hallazgos a los que llegó la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, derivado de las cuales se presentaron ante la FGR varias denuncias penales en contra de exfuncionarios no sólo de la extinta procuraduría, sino del gabinete peñista, e incluso se habla de posibles acusaciones también contra integrantes del gobierno de Guerrero, que encabezaba en el momento de los hechos el exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

Lo primero que llamó la atención en la detención de Murillo Karam fue la tranquilidad con la que el exprocurador, prácticamente se entregó al salir de su casa a los agentes del Ministerio Público Federal que acudieron acompañados de elementos de élite de la Secretaría de Marina. El también exgobernador de Hidalgo nunca opuso resistencia y, de acuerdo con fotografías que circularon ayer del momento de la detención, ocurrida a las 3:30 en su domicilio de Montañas Calizas 414, Lomas de Chapultepec, subió por su propia voluntad y sin ser esposado en ningún momento a la camioneta en la que lo trasladó al Reclusorio Norte, en donde fue presentado ante el juzgado que llevará su caso.

Antes que lo informara oficialmente la Fiscalía General de la República en un comunicado, una filtración al diario La Jornada incendió las redes sociales por tratarse del primer exprocurador de la República que es acusado y detenido por delitos graves. Apenas unos minutos después de que la FGR confirmara la detención a través de un comunicado, funcionarios del gobierno federal, como el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, y el director del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil, comenzaron a subir mensajes a las redes sociales comentando la detención: “Confirma la FGR la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República en el gobierno de EPN. Artífice de la “verdad histórica” de Ayotzinapa y célebre por su frase desafortunada #YaMeCansé. Se rompe el pacto de silencio”, dijo Villamil.

En tanto el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, no sólo comentó que “La FGR y la Semar han cumplido la orden de aprehensión contra Jesús “M”, quien fuera Procurador General de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la Justicia, en el Caso Ayotzinapa”, sino que además informó, aún antes de que lo hiciera la FGR de manera oficial, que “Éste será remitido al Reclusorio Norte”. A la ola de tweets se sumó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien comentó en su cuenta que “La “Verdad Histórica” y el #YaMeCansé quedarán en el basurero de la historia al igual que el sexenio de Peña Nieto”.

Así, mientras los sectores más radicales y duros de la 4T festejaban la detención y le daban interpretaciones grandilocuentes, entre los grupos más moderados, pero sobre todo entre los juristas y abogados, incluso algunos ministros de la Suprema Corte, se comentaba en corto que las acusaciones en contra de Murillo Karam “se ven endebles” y que “serían muy difíciles de probar en un juicio penal”, sobre todo las imputaciones de desaparición forzada y tortura, que tendrían que demostrar que el exprocurador participó directamente o dio la orden para que se cometieran estos delitos de lesa humanidad. “El único delito que le podrían probar sería contra la administración de la justicia, pero sus 80 años de edad serían un atenuante para que permaneciera en prisión”, comentó ayer a esta columna un abogado relacionado con el caso Ayotzinapa.

MURILLO YA ESPERABA SU DETENCIÓN Y AVISÓ A SUS HIJOS

Anoche la captura y encarcelamiento de Murillo Karam, un político de la vieja guardia priista, generaba reacciones de enojo e indignación entre los dirigentes y militantes del PRI y entre exintegrantes del gobierno de Peña Nieto, que calificaban el hecho como una injusticia y un desplante político y autoritario del gobierno de López Obrador. El CEN priista fijó su posición también en un tweet en el que dijo que “la detención de Jesús Murillo Karam responde más a un tema político, que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos”.

En los círculos militares se especulaba sobre la versión de que podría haber detenciones también de algunos integrantes del Ejército, pues según las conclusiones presentadas por el subsecretario Encinas, se confirmó la participación de soldados del Ejército Mexicano pertenecientes al Batallón 27 de Infantería, pues según el funcionario de Gobernación, el Ejército es también responsable de este crimen, al menos, “por acción, omisión o negligencia”. Y la pregunta obligada es si entre las “33 personas” que fueron señaladas por la Comisión de la Verdad, ante la FGR, ¿se imputará y detendrá a algún mando militar, por ejemplo, el entonces jefe del mencionado Batallón con sede en Iguala y actual General Brigadier, José Rodríguez Pérez, o el entonces jefe de la 35 Zona Militar en Guerrero, General Alejandro Saavedra Hernández?

Por lo pronto, anoche a esta columna llegó una versión directa de familiares cercanos del exprocurador Jesús Murillo Karam, quienes nos afirman que “don Jesús sabía desde hace tiempo que iban a acusarlo y detenerlo”, y su afirmación se basa en que, hace casi un año, el político hidalguense convocó a todos sus hijos a su casa en Las Lomas y ahí les pidió que estuvieran “preparados” porque sabía que “en Palacio Nacional ya habían tomado la decisión de acusarlo y encarcelarlo”, como una forma de justificar sus nuevas investigaciones y tratar de calmar la inconformidad de los padres de los 43 normalistas con este gobierno, ante la falta de resultados en el compromiso presidencial de revelarles el paradero de sus hijos y los culpables y móviles de su desaparición y asesinato.

Encinas cumplió al final con el encargo que le hizo el presidente López Obrador, quien le pidió nombres y cabezas para calmar la ira de los padres y evitar que se rebelaran contra su gobierno. Para eso pusieron al subsecretario al frente de la Comisión de la Verdad y el jueves en su informe final él habló claramente de “33 personas” que fueron señaladas y acusadas por dicha comisión ante la FGR. Ayer cayó el primero ¿quiénes serán los otros 32? Parece que habrá varios nombres de peso completo en el gobierno anterior y posiblemente hasta del Ejército. “Salvo Peña Nieto, para abajo todos”, nos insistía ayer una fuente cercana a Palacio Nacional.

NOTAS INDISCRETAS…

A Jaime Bonilla le fue como en feria con sus declaraciones sobre la novatez y la “falta de oficio político” de la que acusó a su sucesora, la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Y es que los dichos del senador y exgobernador de Baja California sobre que Marina “rompió acuerdos con el Cártel Jalisco Nueva Generación” y que “la ola de violencia en Baja California fue un reclamo por no cumplir”, desató una ola de reacciones en fila desde la 4T. A los respaldos de los 24 gobernadores y gobernadoras morenistas y el dirigente nacional de Morena, se sumó ayer el mismo presidente López Obrador, quien trasladó a Tijuana su reunión de gabinete de seguridad y en una visita oficial al Estado le dio un público y abierto “espaldarazo” a la mandataria morenista, de quien dijo, “Marina del Pilar fue electa de manera democrática por el pueblo de Baja California y es la gobernadora legal y legítimamente constituida, además, cuenta con nuestro apoyo y más, con nuestra simpatía. Venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre”. El Presidente reconoció que hay “fuego amigo” entre los integrantes de la 4T y los llamó a que “mantengan la unidad”. Veremos qué tanto le cuesta a Bonilla su duro lance contra su antecesora y si las investigaciones en su contra, por irregularidades en su gobierno, no arrecian en Baja California. Por lo pronto el exgobernador habló, franco y directo como es, desde la comodidad de su fuero… ¿Casualidad o coincidencia? Rosario Robles fue liberada ayer de la cárcel, tras más de dos años de permanecer presa en Santa Martha Acatitla. El juez Felipe de Jesús Delgadillo dictó anoche su liberación inmediata, con la medida cautelar de que tendrá que presentarse a firmar cada 15 días al Juzgado del Reclusorio Sur. Anoche Mariana Moguel, Francisco Robles Berlanga y los abogados de la exsecretaria de Sedesol, esperaban en las puertas del reclusorio la salida de Rosario, que termina ganando una larga batalla legal en la que todos los fallos a su favor siempre se toparon con la consigna política que la mantuvo en prisión por un delito que no ameritaba cárcel preventiva de manera oficiosa. Y la pregunta es: ¿será que al detener a Jesús Murillo Karam la FGR, el gran dedo de Palacio se movió hacia arriba y ordenó la liberación de su examiga muy cercana para que no lo vaya a acusar de autoritario y persecutor de opositores? A como está ya el inquilino y, peor que se va a poner –como él mismo ha dicho— ya todo puede creerse... Los dados mandan Serpiente Doble. Semana intensísima.