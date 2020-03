En medio de la emergencia por Covid, ¿jaloneo por recursos?

Aunque no cuadran las cuentas y los que saben de temas presupuestales ponen en duda la cifra, el anuncio del presidente López Obrador de que su gobierno tiene listo un fondo extraordinario de 400 mil millones de pesos para combatir la pandemia del coronavirus en México, desató no sólo especulaciones por saber de dónde surge ese supuesto fondo y si es real tal disponibilidad de recursos, sino también ambiciones y exigencias de los gobernadores estatales que han comenzado a presionar con que si es real que la Federación tiene esos recursos para la emergencia sanitaria, entonces debe repartir también a las entidades del país.

El presidente anunció el 24 de marzo pasado en su conferencia mañanera, que gracias a los ahorros y a que ya no hay corrupción en su gobierno, se tienen “fondos extras para usar de alrededor de 400 mil millones de pesos” y dijo que con ellos garantiza que se mantendrán los programas de bienestar en su administración. “Además del presupuesto, porque la recaudación ha sido buena, tenemos una recaudación 7% superior a la del año pasado, con como 45 mil millones de pesos; tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones de pesos adicionales …esto nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, para que continúe la construcción del aeropuerto, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya…” aseguró el mandatario.

Nadie sabe exactamente dónde están esos recursos que mencionó el Presidente, porque no aparecen ni en la Ley de Ingresos ni en el Presupuesto de este año, ni siquiera en el apartado de extraordinarios, y algunos han especulado si no se trata de lo que queda del Fondo de Estabilidad que le heredó el gobierno de Peña Nieto, aunque a ese fondo le quedaban solamente 160 mil millones de pesos después de que se destinara la mayor parte al fallido rescate de Pemex. Pero por lo pronto, la abultada cifra del supuesto Fondo Extraordinario ya llamó la atención de los gobiernos estatales, sobre todo cuando el país se enfila hacia una recesión económica por los efectos de la pandemia del coronavirus.

PIDEN GOBERNADORES “REUNIÓN URGENTE” CON AMLO

En ese sentido va el llamado que ayer hicieron los tres gobernadores que conforman la llamada “Alianza del Noreste”: el panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el priista de Coahuila, Miguel Riquelme, y el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, quienes pidieron una reunión inmediata (con el presidente López Obrador) “para coordinar acciones y evaluar recursos médicos, técnicos y financieros” y para que haya mayor consenso en la toma de decisiones conjuntas entre Federación y Estados.

En su segunda reunión desde que se erigieron el 19 de marzo pasado como “Coordinación Interestatal Noreste” en contra del Covid-19, los tres mandatarios estatales se encontraron ayer en Saltillo y desde ahí lanzaron una petición para que el Presidente tome “acciones urgentes” en la frontera norte con Estados Unidos e incluso propusieron cerrar la entrada a México a viajeros procedentes del país vecino y sólo permitir el comercio, ante el agravamiento de los casos en territorio estadunidense. Los tres gobernadores coincidieron en la necesidad de que López Obrador llame a una reunión con los estados para tomar medidas conjuntas para el “rescate económico” de los distintos sectores que se verán afectados por la crisis que traerá el coronavirus, sobre todo en el Norte del país. Se deben establecer, dijeron los mandatarios locales, espacios económicos de acuerdo a las necesidades de cada estado en esta contingencia sanitaria.

“Que nos convoque, es importante que hagamos una política todos juntos”, pidió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien reconoció que los estados no pueden ordenar el cierre de la frontera con EU, pero sí pueden pedírselo y acordar con el Presidente que tome medidas como restringir el paso a visitantes de EU o incluso limitar los vuelos y los viajes internacionales.

“QUE SE COMPREN UN CINTURÓN MAS CHICO, PORQUE NO HABRÁ MÁS RECURSOS”

Pero la intención de los gobernadores estatales, de solicitar una reunión urgente con el Presidente, fue leída rápidamente en Palacio Nacional como un intento de presionar a López Obrador a que les aumente los recursos a los estados con motivo de la emergencia por el coronavirus.

De entrada, la posición del gobierno central es que “no habrá recursos extraordinarios para los estados” y ayer mismo un funcionario de la Presidencia comentó a esta columna, a pregunta expresa de si se va a compartir con las entidades federativas el fondo extraordinario de 400 mil millones de pesos: “Que se compren un cinturón más pequeño (los estados) porque van a tener que apretarse, ya que no habrá más recursos federales”.

Según ese mismo funcionario, que pidió omitir su nombre, precisamente por la contingencia del Covid-19, la Secretaría de Hacienda ya les adelantó a los gobiernos estatales sus partidas federales para salud y les entregó por anticipado lo que corresponde hasta el mes de junio de este año, a fin de que tengan recursos suficientes para atender la emergencia sanitaria en sus estados. “Más de eso no va a haber y si quieren ver al Presidente para pedirle más recursos, van a perder el tiempo porque les dirá que ya se les entregó incluso por anticipado lo que les corresponde por ley”, insistió la fuente presidencial.

En fin que, a reserva de que sean reales los 400 mil millones de pesos que el Presidente dice tener listos y “en caja” para sortear la tremenda crisis económica que se viene en el país, y cuyos pronósticos de contracción y crecimiento negativo van del -2% del PIB hasta el -7%,, veremos si ese fondo alcanza para salir bien librados de la que sería la peor recesión en la historia reciente de nuestro país, mayor incluso que la de 1995 y la de 2009, y solo por debajo de la que tuvimos en 1930. ¿Será que si existe esa cantidad de dinero el gobierno federal se la queda toda y no comparte nada a los apurados estados?

NOTAS INDISCRETAS…

"El secretario de Salud y sus colaboradores hasta ahora han mostrado una pobre capacidad de planeación y anticipación, además de no mostrar el liderazgo que demanda una situación como la que enfrentamos". Con esa frase lapidaria, entre muchos otros razonamientos y reflexiones médicas y científicas, un grupo de personajes reconocidos del ámbito médico, jurídico, económico, académico y administrativo publicaron ayer el documento Por la Salud de Todos ¡Actuemos!, en el que hacen una amplia reflexión sobre la forma en que el gobierno federal ha enfrentado la pandemia del coronavirus en México. “Estamos seguros que el problema que se enfrenta es grave y de dimensión mundial… Desde hace dos meses se sabía que era altamente probable que el problema nos afectara. En ese lapso se hizo muy poco para prepararnos. Todavía ahora se insiste en una estrategia que no ayuda a interrumpir la transmisión del virus. Como era previsible, los trabajadores de la salud han denunciado las carencias que afectan a los servicios y los pacientes la limitada atención que se les puede brindar”, dicen en su amplia reflexión, en la que también cuestionan que “el Gobierno de la República aún no anuncia medidas que habrán de ponerse en práctica para proteger a la planta productiva, el empleo y el ingreso de los sectores más necesitados” y critican duramente al Presidente: “El titular del Ejecutivo mostró desprecio por las medidas más sencillas de higiene y separación social que recomiendan sus colaboradores, además de no haber mostrado un verdadero compromiso para ponerse al frente de la emergencia”. Entre los firmantes del documento están varios exsecretarios de Salud, como Guillermo Soberón, José Narro Robles, Mercedes Juan López, Julio Frenk, Salomón Chertorivski, además del exministro de la Corte, José Ramón Cossío, Miguel Angel Celís, Fernando Gabilondo Navarro, José Alberto García, Octavio Rivero Serrano, Ana E. Limón Rojas, entre muchos otros personajes del mundo de la salud, académicos y juristas. El pronunciamiento que fue subido ayer a redes sociales con el hashtag #PorLaSaludDeTodos, termina recomendando que se tomen decisiones “con base en el conocimiento establecido y hacer públicas las razones de éstas”, además de que piden cuidar al personal médico y de salud con los equipos de protección necesarios para hacer su labor en condiciones seguras, y exige que el Consejo de Salubridad General, que ya fue instalado, tome en cuenta los planteamientos de científicos y académicos que no forman parte del gobierno, pero que conocen a profundidad la realidad de la salud y que haya reuniones sistemáticas del órgano constitucional que sólo fue convocado una vez y no ha vuelto a reunirse en toda la emergencia. ¿Habrá oídos en Palacio Nacional y el Secretaría de Salud para la razonada reflexión de todos estos personajes públicos?...Los dados mandan Escalera doble. Fortaleza, paciencia, tolerancia y unión para los lectores y sus familias en estos días aciagos.

