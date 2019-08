El operador de la 4T con los jueces

En el Poder Judicial ya es un secreto a voces que comentan y confirman varios jueces y hasta magistrados que han recibido la visita o la llamada del personaje que les transmite “consignas” o “recomendaciones” de parte del gobierno federal en casos que guardan importancia especial para el Ejecutivo. Actúa de manera muy comedida y nunca con malos modos o formas rudas, sino con comentarios que, en forma de “comedida sugerencia”, pretenden hacerle saber a los funcionarios judiciales “lo que quieren en el gobierno” cuando se trata de asuntos que tienen un alto impacto ya sea en términos sociales, económicos o políticos.

El personaje en cuestión, a quien se refieren por su nombre en tribunales y juzgados como “el operador de la 4T” para los casos relevantes, es el consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, quien de acuerdo con el testimonio de jueces y magistrados a esta columna, es cuidadoso de no pedir nada por escrito o dejar constancia de sus “amables sugerencias” cuando pregunta la opinión de los juzgadores sobre asuntos que tienen relevancia política especial. “No hay presiones, ni amenazas, mucho menos exigencia, pero sí hay comunicación verbal sobre lo que él considera que debería hacerse en un determinado caso o que es lo que verían mejor en ciertas oficinas gubernamentales”, comenta un juez federal que pidió el anonimato.

La operación del consejero y sus “visitas” a los juzgados y tribunales se han vuelto más frecuentes en los últimos meses, en lo que va del actual gobierno, y aunque es cuidadoso de las formas, no deja duda del mensaje que quiere transmitir. Su activismo al parecer tiene que ver con que Pérez Daza está próximo a concluir su encargo en el Consejo de la Judicatura al terminar en las próximas semanas el periodo de cinco años para el que fue electo en septiembre de 2014 por mayoría de votos del Senado de la República.

Una versión que se escucha en el propio Poder Judicial asegura que a Alfonso Pérez Daza alguien, desde el gobierno del presidente López Obrador, le dijo que habría interés en impulsar una propuesta con su nombre para presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la terminación del primer periodo del actual presidente, Luis Raúl González Pérez, en noviembre próximo. Y aunque González Pérez tiene derecho a buscar su reelección, cada vez es más clara y abierta la animadversión que no sólo desde el gobierno, sino desde el propio Senado, de la Comisión de Derechos Humanos, han expresado hacia el actual ombudsman federal, con pronunciamientos abiertos en su contra y de su actuación, lo mismo del presidente que de los senadores que han hablado públicamente de “buscar nuevos perfiles para la CNDH”.

Pérez Daza, según la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, tiene entre sus estudios un diplomado sobre “Valores y habilidades del Defensor de Derechos Humanos” en el TEC de Monterrey, además de haber obtenido su doctorado en Derecho “con mención honorífica” en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Esa sería una explicación del activismo del consejero federal en favor de la 4T: la de hacer “méritos” para la postulación que le ofrecieron para convertirse en el próximo ombudsman nacional de una CNDH que no moleste ni incomode tanto al gobierno ni al presidente con sus “vergonzosas” recomendaciones.

En ese activismo del consejero también podría haber una explicación de porqué a los “casos importantes” para este gobierno, en temas como el combate a la corrupción o algunos otros procedimientos judiciales cada vez les va mejor con los fallos y resoluciones de los jueces, quizás a excepción de los que tienen que ver con juicios de amparo para algunos personajes o en el caso del Aeropuerto de Santa Lucía, con los más de 1,200 juicios de suspensión promovidos por el colectivo #Nomásderroches, en donde figuran varias organizaciones no gubernamentales.

En cuestión de semanas se abrirá la convocatoria para la elección de un nuevo presidente de la CNDH. Veremos si entre los nombres que se inscriben y que avanzan en el proceso de selección del Senado de la República está el del consejero “operador de la 4T”; de ser así le habrán cumplido y su activismo no habrá sido en vano. En caso contrario, veremos qué sucede con el experimentado exconsejero de la Judicatura.

¿Y EL DINERO DE ZHENLI YE GON?

El caso contra Zhenli Ye Gon ha vuelto a la palestra mediática y de la opinión pública, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzará a hablar del empresario chino-mexicano y ordenara la venta, en un proceso judicialmente impugnado por Ye Gon y sus abogados, de su mansión ubicada en Paseo de la Reforma, en las Lomas de Chapultepec, que fue subastada y vendida en 102 millones de pesos al empresario Carlos Bremer. Además de vender la propiedad, a pesar de un amparo interpuesto por la defensa de Zhenli que alegaba la propiedad de la mansión para su cliente porque nunca fue oficialmente confiscada por el gobierno, el presidente también cuestionó ¿a dónde fueron a parar los 203 millones de dólares que en el año 2007 el gobierno de Felipe Calderón le decomisó al empresario chino?

La respuesta del expresidente Calderón fue automática: “El dinero decomisado a Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros “Nueva Vida” de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país”. Sin embargo, entre exfuncionarios de la PGR y de la Agencia Federal de Investigaciones que participaron en el decomiso de aquellos 205 millones de pesos el 16 de marzo de 2007, circula otra versión sobre el destino final que tuvo esa fortuna hallada en una habitación de la mansión de Las Lomas: “El dinero de Zhenli Ye gon —dice un exfuncionario de muy alto nivel que estuvo al frente de aquellas indagatorias— fue entregado casi en su totalidad al gobierno de Estados Unidos que lo reclamó como suyo. Fue el banco del Ejército el encargado de asegurar y transferir el dinero a cuentas del gobierno estadounidense”.

Zhen Li Ye Gon está preso en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano desde el 2016, y su proceso aún no cuenta con sentencia judicial en ninguno de los 12 delitos que le imputó el gobierno mexicano, a través de la desaparecida PGR, al traerlo extraditado desde los Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses, que lo intentaron enjuiciar desde su detención en 2007 también por delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero, no pudieron probarle ningún delito y terminaron desestimando las acusaciones en su contra.

El pasado 12 de agosto, en una carta que le dictó a su abogado durante una visita al penal del Altiplano y que dirige a la periodista Adela Micha, Zhenli Ye Gon alega su “inocencia de todos los cargos” que le imputan las autoridades mexicanos; dice ser “una persona honesta” y que “hice una gran fortuna de dinero no sólo en México, sino en varios países siempre con respeto a la ley”. El empresario naturalizado mexicano niega “haber traficado con sustancias de pseudoefedrina” o tener conexión con ninguna organización criminal. Pero lo más importante de su carta es que argumenta que “respecto a los bienes de fortuna que dice el gobierno fueron asegurados y subastada mi casa, mi fábrica, mi dinero y otros bienes, nunca fui debidamente notificado y menos aún he ratificado alguna firma. Yo desconozco esa situación y ningún juez o autoridad mencionó esa situación (el aseguramiento de sus propiedades y bienes) porque tampoco tienen conocimiento. Me reservo el derecho para reclamar mis propiedades en el momento oportuno”.

Con base en ese último argumento esgrimido por Ye Gon en su carta, sus abogados presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura por presuntas violaciones legales cometidas por el gobierno federal en la venta de su mansión, bajo el argumento de que nunca existió un documento de aseguramiento de la propiedad en la fecha de que se le libraron las primeras órdenes de aprehensión en 2006. El recurso fue aceptado por la Judicatura que iniciará la revisión del caso y de la actuación del juez que, sin atender la solicitud de amparo del empresario chino-mexicano y retrasando la revisión de la suspensión promovida, autorizó la subasta y venta del inmueble de Las Lomas.

No se ve fácil la situación para Zhenli Ye Gon y sus alegatos legales y de “inocencia”, cuando el aparato judicial no lo ha condenado, pero sí lo ha hecho el aparato político y la opinión pública en un juicio mediático en el que, sin existir una sentencia condenatoria en su contra que lo declare culpable de los 12 delitos que le imputan, el chino-mexicano ya es señalado como culpable de narcotráfico, su dinero extrañamente desaparecido y sus bienes subastados para apoyar deportistas.

NOTAS INDISCRETAS…El próximo martes se define quién será el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Todo apunta a que, tras desecharse la propuesta de la morenista Dolores Padierna, de que Morena se quedara otro año con la posición, ahora será el PAN quien encabece la Mesa Directiva. Y entre los panistas, reunidos ayer en Guanajuato en su plenaria, se manejan varios nombres y un acuerdo ya hecho en la bancada blanquiazul: que seis meses encabezará la presidencia un diputado y otros seis meses una diputada panista, para cumplir con la paridad de género. En el primer caso, de los nombres que más suenan para asumir el cargo este 1 de septiembre es Xavier Azuara, y sobre la mujer hay varias opciones aún que se analizan. Por lo pronto Azuara es cercano al grupo de Ricardo Anaya, Damián Zepeda y Marko Cortés, por lo que su llegada sería una señal de que, una vez que termine de cerrar sus temas jurídicos, con algunas denuncias que tiene interpuestas por la “persecución política” que denunció en su contra en la campaña de 2018 y que confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ricardo Anaya ya tiene un pie de regreso en el PAN y se prepara para buscar una candidatura a diputado federal en el 2021...¿Quiénes serán esos “traviesos” a los que se refiere la secretaria de Gobernación que, un día sí y otro también la están renunciando de su cargo? Deben ser muy vagos porque ya van dos ocasiones en que hacen circular muy fuerte el rumor de que la ministra en retiro dejará su despacho en Bucareli para regresar al Senado. Y aunque doña Olga Sánchez Cordero otra vez tiene que salir a negar su salida y, sonriente se dice “muy tranquila y con toda la confianza de que el presidente la mantendrá en su cargo”, veremos si no le siguen haciendo “travesuras”. Por lo pronto, la secretaria se toma las cosas con filosofía y atiende la orden presidencial de que su subsecretario, Ricardo Peralta, deje de sentarse a negociar con grupos de Autodefensas…Los dados cierran con Serpiente. Semana intensa.

