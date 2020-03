La semana horrible de AMLO

El creciente desencanto que se manifestó en la caída de la popularidad del presidente López Obrador tuvo, en el breve lapso de unos días, bases no vistas en la presente administración. La acumulación de malas noticias sobre inseguridad, desplome económico, corrupción gubernamental y salud nos trajo lo que quizá fue la peor semana del presidente. Y no hay indicios de que su panorama mejorará pronto.

El dato más dramático del periodo fue un desencuentro mayor entre López Obrador y la sociedad, por entender en forma miope y errática el fenómeno emergente de las protestas feministas. En su postura frente a nuevos liderazgos sociales que puedan desafiar su rol como centro único del universo mexicano, el presidente demostró que ha madurado poco en este campo desde que en junio de 2004, ¡hace 16 años!, impugnó como jefe de gobierno capitalino una marcha contra la impunidad y en favor de la paz. En contraste, el país es totalmente distinto después de estos tres lustros.

Este es un breve recuento de la vertiginosa semana horrible de López Obrador:

1.- Una investigación de Quinto Elemento Lab arroja que 171 empresas construidas al vapor en las semanas iniciales del actual gobierno recibieron, por adjudicación directa, contratos por cientos de millones de pesos, desde múltiples esferas de la administración.

2.- Carros bomba, nuevas masacres, el dramático asesinato de mujeres y niñas, o de estudiantes, fueron telón de fondo para las cifras de inseguridad en el país. Se multiplicaron protestas públicas por estos hechos. Al cierre de febrero se confirmó que ningún estado del país estuvo al margen de ejecuciones ligadas al crimen organizado.

3.- Persisten las manifestaciones por desabasto de medicinas, y compras diferidas. Hay incertidumbre sobre si el sistema de salud resistiría un impacto duro por contagios de coronavirus. Crecen los brotes de sarampión en la capital del país.

4.- En medio de un entorno mundial enormemente desolador, el precio del petróleo, el del peso y la bolsa mexicana caen a niveles históricos. Se revela que diplomáticos de varios países se reunieron el viernes último en la embajada de Estados Unidos para coordinar estrategias ante una política energética señalada por ignorar compromisos establecidos en contratos internacionales y dar la espalda a la participación privada en el sector. Organismos empresariales del país comienzan a mostrar exasperación ante lo que llaman una estrategia económica que impone incertidumbre.

5.- Desautorizadas durante semanas, denostadas y atribuidas por el presidente al financiamiento de sus rivales políticos, marchas feministas de dimensión histórica son efectuadas en las principales ciudades del país. Entre las cientos de miles de participantes no surge ningún reclamo orquestado contra López Obrador.

APUNTES

Esta semana el Senado retomará el debate (y su correspondiente jaloneo soterrado) en torno a una mayor regulación sobre las compañías de subcontratación, conocidas como outsourcing. Resulta claro el respaldo a una nueva normatividad de un importante grupo de senadores, entre ellos Germán Martínez y los integrantes de comisiones como la del Trabajo, que dirige Napoléon Gómez Urrutia. A su vez, el líder de Morena, Ricardo Monreal, bloquea abiertamente esa posibilidad. Quien no ha movido aún sus piezas es el gobierno, que sigue meditando si presenta o no denuncias penales contra importantes empresarios del sector ooo Intensos reacomodos está generando el tema de la liberalización en el uso de la mariguana. El factor de la decisión ya no es sobre su uso terapéutico o lúdico-adulto, sino cómo se regulará la comercialización del estupefaciente por parte del Estado. No se sorprenda usted si le digo que este asunto está ya en la mesa de negociaciones para los comicios del próximo año ooo Juan Manuel Carreras López, gobernador priísta de San Luis Potosí, se desayunará cualquier día de esta semana con la noticia de que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, ha recibido la instrucción presidencial de combatir en ese estado extensiones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sabrá también que se tienen ubicados a dirigentes políticos regionales como protectores de estas bandas, lo mismo que a grupos gasolineros en la entidad que han crecido gracias a la compra-venta del huachicol.

[email protected]