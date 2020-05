Quizá la cura se halle cerca

La pandemia no se detendrá hasta que la ciencia médica encuentre una cura. La inmunidad de rebaño implicaría que, al menos 6 de cada 10 personas de una misma comunidad, hayan desarrollado anticuerpos y eso tomará tiempo, sufrimiento y muerte.

Según la mayoría de los especialistas, la vacuna no estará lista antes de un año y medio, es decir, hacia finales del 2021; así que, mientras tanto, el coronavirus nos seguirá llevando ventaja.

La Organización Mundial de la Salud encabeza un esfuerzo médico y financiero de talla global para que científicos de todo el mundo reúnan sus conocimientos con el objetivo de dar con la vacuna.

Mientras tanto, esa misma organización ha sido insistente con que no existe todavía ningún medicamento autorizado para tratar o prevenir el Covid-19.

Sus autoridades afirman que no hay pruebas suficientes de laboratorio como para recomendar un remedio confiable para curar o prevenir la enfermedad.

Sin embargo, vale la pena reportar aquí la existencia de un farmaco, de uso y venta común en casi todo el mundo, que ha ganado cierta reputación entre investigadores científicos rigurosos.

Se trata del Ivermectina, un antiparasitario que cuenta con la aprobación de la FDA y que, según diversos estudios, podría ser la solución para enfrentar el principal mal de nuestra época.

Este año fue publicado un trabajo académico en El Sevier, revista científica dedicada a la investigación antiviral. Sus autores (Leon Clay et all) afirman que el Ivermectina es un medicamento que puede eliminar el Covid 19 en un plazo breve.

El texto referido se titula “The FDA-approved drug Ivermectina inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro” (El Ivermectina, medicamento aprobado por la FDA inhibe la réplica del SARS-Cov-2 en vitro).

De acuerdo con este estudio el Ivermectina inhibe la capacidad del coronavirus para replicarse. La principal ventaja criminal del SARS Cov-2, en contra de los seres humanos, es la habilidad que tiene para reproducirse, una vez que logra instalarse en las células: produce en promedio 100 mil réplicas de sí mismo cada 24 horas.

Según el estudio médico referido, el Ivermectina rompe la posibilidad de multiplicación y por ello el cuerpo humano recupera fuerza para eliminar al virus.

Otro estudio similar, realizado en el Instituto de Descubrimientos en Biomedicina de la Universidad de Monash, (Melbourne, Australia), junto con el Instituto Doherty, coincide con la evidencia expuesta en el texto de Clay et all, y afirma que el Ivermectina permitiría que un cuerpo humano infectado se recuperase en un par de días.

Si bien este medicamento cuenta con aprobación para su uso en practicamente todo el mundo, no ha sido utilizado masivamente para tratar el coronavirus; solo se han practicado experimentos de laboratorio.

Es decir que este medicamento no se ha utilzado para curar seres humanos infectados por el coronavirus.

Hay, sin embargo, una excepción que igualmente merece ser reportada. En abril de este año el doctor Jonhy Tavares Capellan, del Centro Médico Bouringal de República Dominicana, publicó un documento entre sus colegas de la Sociedad Dominicana de Neumología en donde narra que recetó Ivermectina a un número importante de sus pacientes, infectados por Covid-19, y logró resultados positivos.

Según la evidencia recolectada por este médico, los enfermos mostraron una notable mejoría 72 horas después de haber recibido el tratamiento.

“Las tomografías realizadas a varios pacientes diagnosticados con el COVID-19 después de la aplicación del medicamento de Ivermectina, reflejan notables mejoría, tanto en los pacientes que se encuentran hospitalizados, así como también los que se encuentran aislados en sus hogares.”

De acuerdo con el doctor Tavares Capellan la clave del resultado positivo, como sucede con cualquier farmaco, es administrar la dósis precisa, según el peso de la persona.

ZOOM:

Quizá la cura se halle más cerca de lo que hemos supuesto. Nada pierde la autoridad sanitaria si, mientras atiende la emergencia, presta una mirada a este medicamento.