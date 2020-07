El plenairismo habilitado por la tecnología

#LaVozdeLosExpertos

“I'm never finished with my paintings; the further I get, the more I seek the impossible and the more powerless I feel.”―Claude Monet

White Noise llega en jueves porque tenemos información exclusiva -y algo culta- para compartirles: el adelanto de que esta tarde se dará a conocer Monet Experience.

Estos meses hemos estado expuestos a disfrutar del arte y la naturaleza encerrados. Visitando museos gracias a redes sociales y plataformas digitales. Alimentar el alma con paisajes plasmados por grandes artistas no solo evoca sino que también calma. Necesitamos justo algo de paz, evitar ser consumidos por el estrés y la ansiedad que nos aleja del pensamiento pausado y reflexivo.

“Monet Experience and The Impressionists” es la miniserie que dará hoy a conocer Huawei de la mano de Crossmedia México (presidida por Filippo Pnadolfin). Tal vez varios recuerden esta segunda por la exhibición/experiencia inmersiva Da Vinci experience. Este interesante contenido de 6 capítulos es el preámbulo de lo que será la llegada de la exhibición ¿nueva experiencia inmersiva artística? al Forum Buenavista en Agosto, y que tendrá el mismo nombre. Guiados por Gerardo Traeger @traegerpinto, reconocido historiador del arte y fundador de Treager & Pinto navegamos por la vida y trayectoria de Claude Monet, uno de los padres del impresionismo.



Impression: soleil levant



Claude Monet pintó Impression: soleil levant, 1872-1873 y que se encuentra en exhibición en el Museo Marmottan Monet de París y representa el puerto de Le Havre. Este cuadro al que debe su nombre el movimiento por un comentario crítico de Louis Leroy “¿Qué representa este lienzo? Impresión! Impresión, estaba seguro.” La pintura fue robada del museo en 1985 y recuperada en 1990; puesta en exhibición nuevamente desde 1991.

Para entrar en esta experiencia virtual, tomemos una maravillosa introducción a través del canal de CrossMedia en YouTube. Los seis capítulos nos permiten conocer mejor a Monet y los elementos únicos del impresionismo, como el plenairismo de la mano de Gerardo Traeger, como comenté. Si bien las obras de arte no nos permiten escuchar a los pájaros y otro #ruidoblanco en el paisaje, hay que entender cómo es que esta miniserie llega a nosotros hoy.

Sabemos que Huawei ha invertido 500 millones en México desde su llegada a México; ahora su inversión complementa el interés por compartir la difusión de la cultura a través de la fusión del arte y la tecnología para acercarnos a una nueva experiencia de ver nuestro mundo. Con ingresos que suman los 123 mil millones de dólares, hacen esta apuesta que permite reactivar la economía con contenidos y futuras experiencias que espero el maldito virus no demore en que podamos disfrutar.

“…people must first of all learn to look at nature, and only then may they see and understand what we are trying to do.” - Claude Monet



Nota: La opinión de Ricardo Blanco es personal y no refleja la del medio ni la de la empresa para la que trabaja.