Al mal tiempo, buena cara

“It’s obvious that space is deeply ingrained in the American psyche.”―Elon Musk 9/2014

Hay trabajos en los que la frustración son parte del entrenamiento, en otros es parte del proceso de creación y desarrollo, en todos estará presente en algún momento. Habíamos varios con un ojo en el trabajo y otro en la transmisión de la NASA con SpaceX para volver a enviar astronautas desde territorio estadounidense a la Estación Espacial Internacional. Fuera de la frustración del llamado a esperar al sábado, lo que más me impresiona es la paciencia para apagar todo, descargar el combustible, verificar que no haya estática y salir de la cápsula Crew Dragon.

La cantidad de frustración que han pasado los equipos de SpaceX desde su inicio, hace 18 años, los ha preparado para no desesperarse o frustrarse ante una demora por mal tiempo.

Rodeados de un entorno de mayor incertidumbre generado por un virus con un comportamiento todavía incomprendido, esperar unos pocos días, sigue siendo un gran logro. Si bien podemos recurrir a los memes para aliviar la frustración, lo importante es que el proyecto sigue aun con todo lo que está pasando en el mundo.

Sigue siendo impresionante lo que han alcanzado, esa resiliencia, que no viene de una persona (Elon Musk) sino de muchas personas muy bien lideradas, es un buen puerto para lo que todos tendremos que ayudar a reconstruir dentro de los siguientes meses.

Habrá amigos, conocidos, familiares y desconocidos que se beneficiarán de nuestro apoyo, de nuestra cercanía, con o sin consumo, pero nos necesitamos. Conforme un par de personas escapan a una espectacular casa en el espacio, los que nos quedamos tendremos que reconocer la empatía necesaria para salir adelante.



México ha pasado por varias crisis económicas, pero no debemos de permitir que siendo una población tan alegre y cercana, esa cercanía nos debilite de lo que hay que hacer para cuidarnos hoy. Ver un mapa rojo que muestra un riesgo máximo en el país alrededor de casos de Covid-19 va más allá de hacer caso, va con no hacernos daño. Es un buen momento para sentarnos e imaginarnos dentro de una cápsula, dejar fuera millones de pensamientos inciertos del futuro, concentrarnos en el #ruidoblanco para poner la mente en paz.

Empecemos a organizar las ideas considerando las herramientas que tendremos a la mano para lograr un camino de recuperación con lo que hemos aprendido en estos más de 80 días de medidas de protección autoimpuestas y altamente recomendadas. A los más resilientes, a los médicos que están perdiendo a amigos y compañeros por cuidarnos, gracias, la deuda que hay con ustedes no es solo emocional, sino que lamentablemente se mide en vidas de profesionales de la salud arriesgándose por mantenernos sanos, recuperados y marchando hacia adelante.

Mientras tanto espero que podamos ver transitar a Crew Dragon a una nueva atmósfera este sábado y que quienes habiten la puedan vernos transitar hacia una nueva realidad más empática, analítica, amable.

¡Eternamente agradecido Adrián, Andrea, Carola, Luis Gabriel, Marco, Martha y tantos miles de nombres más! Abrazo grande.

#quédateencasa

