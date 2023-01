El plagio y la sucesión en la UNAM

Sea cual fuere el desenlace de la acusación de plagio de tesis contra la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Mosa, el caso ya causó enorme daño en el prestigio de la UNAM.

Si bien al interior de la comunidad universitaria se vislumbra un respaldo mayoritario a lo que considera un manejo prudente de la crisis por parte del rector Enrique Graue Wiechers, la opinión pública percibe desde afuera debilidad y hasta complacencia con el gobierno de AMLO y sus innegables vínculos con la ministra acusada.

Esto último contradice el hecho de que el conflicto ha dado lugar a una abierta confrontación del gobierno con la UNAM. Aquel al exigirle a ésta una sanción ejemplar (revocación del título) y la máxima casa de estudios al argumentar que su legislación no le otorga tal facultad.

En este sentido, la revisión minuciosa de los ordenamientos legales de cuarenta universidades autónomas del país, incluida la UNAM, arroja que solo una, la Autónoma de Querétaro, considera como sanción la revocación de título (fracciones segunda del artículo 12 de su Ley Orgánica y tercera del artículo 38 de su Estatuto Orgánico).

La UNAM, en el listado de sanciones contenido en el artículo 97 de su Estatuto General, no especifica como sancionable el plagio de tesis ni el castigo de supresión del título. Estamos, entonces, ante la laxitud de la legislación universitaria en la materia, y frente a un asunto en el que debería pesar más la responsabilidad ética de a académicos y alumnos, más aún en una universidad masiva con más de 370 mil estudiantes y 42 mil profesores.

El manejo político que se hizo de la denuncia periodística contra la hoy llamada “ministra pasante” descarriló sus aspiraciones a presidir la Corte, pero no puede considerarse como un golpe teledirigido a la UNAM. Sin embargo, advierte de ataques similares o peores contra la máxima casa de estudios conforme se acerque su proceso sucesorio previsto para octubre-noviembre de este año.

Ya juegan en ello al menos seis aspirantes visibles a la Rectoría:

El actual secretario general, Leonardo Lomelí Vanegas, quien aparece como uno de los favoritos. Se dice que es el candidato del rector Graue, al menos por la forma en la que públicamente lo pondera. Este doctor en Economía se ve lejano a la 4T y tiene fuertes vínculos con universitarios prestigiados como Enrique Krauze, José Woldenberg y Luis Raúl González Pérez.

Cercano a la 4T, por otra parte, está Luis Álvarez-Icaza Longoria, actual secretario Administrativo. Dicen entre la comunidad universitaria que este doctor en Ingeniería es “el que más ganas trae” y que se siente el “más macizo”. Está casado con la doctora Marisa Belasusteguigoitia Rius, director del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y es hermano del senador opositor Emilio Álvarez Icaza.

Dos mujeres se suman a la lista: la doctora en Biología Patricia Dávila Aranda, secretaria de Desarrollo Institucional y la doctora en Sociología, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, considerada dialogante y, por lo mismo, con vínculos fluidos con la 4T.

Finalmente están el doctor William Lee, coordinador de Investigación Científica (dicen que con más ganas que simpatías) y el doctor Raúl Bustamante, director de la Facultad de Derecho.

Instantáneas

1. ¿FAVORTISIMO EN LA GN? Pareciera que en la Guardia Nacional, que dirige el recién nombrado general en retiro, David Córdoba Campos, los procesos para contratar servicios de sana competencia que tanto promueve el gobierno de la 4T. Esto se lo comento porque en esta semana, el director de Recursos Materiales de esa institución, Mario Gerardo García Urbiña, contratará los servicios de limpieza para sus instalaciones a nivel nacional mediante una licitación pública en la que, no obstante, parece maniobrarse por un favorito. Es común en estos casos que funcionarios de nivel medio hacen de las suyas a espaldas de sus superiores. En este caso -según fuentes al interior del proceso- pareciera haber un intento por favorecer a uno de los participantes por medio de la solicitud de un requisito que solo cumple la empresa Limpieza ECOTEC. Es la única que cuenta con dos contratos concluidos de más de mil 200 elementos cada uno, con cobertura nacional. Limpieza ECOTEC tiene entre sus clientes al Metro de la Ciudad de México, con un contrato que ha logrado retener por más de 20 años por su estrecha relación con Fernando Espino, líder del sindicato de trabajadores de ese sistema de transporte. Ahora que la Guardia Nacional tomó el control de la seguridad en las instalaciones del Metro, todo parece indicar que la referida empresa será contratada por esa institución. ¿Coincidencia o casualidad? Ahí lo dejo a su consideración.

2. NUEVO CANAL EN TELE ABIERTA. Esta tarde será el lanzamiento de un nuevo canal de televisión abierta que transmitirá por el 8.3. Se trata de UnifeMx que plantea una oferta alternativa de contenidos para toda la familia, según nos dice su director Marcos Santos. Iniciará transmisiones para la CDMX y su área metropolitana con “Noticiero 360”, espacio informativo con tres emisiones diarias y cortes noticiosos a la hora, pero también tendrá contenidos como “Tardes Virales” (con tendencias, memes y todo lo que tiene que ver con Internet) y “Aquí Nomás”, para todas las mujeres, así como novelas, series y programas infantiles y de revista, según nos informa su director de Programación, Giovanni Zárate. Habrá que ver cómo viene.

3. VIOLACIÓN DE AUTONOMÍA. La derogación del último párrafo del artículo 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México viola la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), ya que le quita la facultad para crear unidades técnicas para su adecuado funcionamiento. A pesar de que el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se discutió y votó, no se alcanzó la mayoría para invalidar dicha derogación. Esto representa un golpe a la autonomía del Instituto Electoral de la capital del país ya que, con la reiterada justificación de la austeridad republicana, no podrá en un futuro tomar decisiones administrativas que permitan mejorar el trabajo que realizan. Los siete ministros que votaron a favor de invalidar la prohibición de crear unidades técnicas argumentaron que establecer una prohibición absoluta para que el IECM pueda crearlas, vulnera la autonomía de los órganos electorales. Además, señalaron que una reforma que modifica estructuralmente a un órgano autónomo requiere de una motivación reforzada que garantice que pueda seguir cumpliendo con sus funciones. En ese sentido aseguraron que se debió haber garantizado que la modificación y reducción organizacional del OPLE en cuestión, no se tradujera en una merma a su autonomía funcional y operativa, y una afectación para poder realizar sus funciones constitucionales. Existe un asunto presentado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) -encabezado por Gustavo de Hoyos y Claudio X. González- donde a nivel local se declaró la invalidez del mencionado artículo, pendiente de confirmarse por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El criterio y argumentos formulados por los siete ministros debe ser un parámetro para la resolución que emitan los Magistrados electorales.



