Mezcal en garrafas para paladares exigentes

No cabe duda que el mezcal mexicano llegó a bares y pubs del mundo para quedarse. Haciendo un scouting por tiendas y barras de bebidas de prestigio, me encontré con un diseño que va muy bien con su sabor. Me refiero a Las Garrafas, una marca de mezcales que dirige Ricardo Pérez.

Probé el Máscara de Xaguar Naranja y de inmediato me invadió una explosión de sabores cítricos al paladar, con una sensación de volverlo a experimentar una y otra vez. Pero se lo voy a describir como la propia marca lo promovió cuando lo lanzó: “tiene un cuerpo suntuoso que baila en la copa, y deja el recuerdo de su sigiloso vaivén”, y exactamente es esa sensación que deja al paladar.

Me enteré que sólo se lanzó un pequeño lote y que muy pocos fuimos los afortunados en probar esta delicia de mezcal. Su maestro mezcalero dotó a Máscara de Xaguar Naranja de notas ahumadas y sabores prehispánicos como cacao, vainilla, canela y especias.

También podemos encontrar aromas y sabores de espadín cítrico, arroqueño floral afrutado, y tobalá chocolate amargo, que juntos armonizan y le otorgan un equilibrio de sabores como instrumentos musicales. Este mezcal es cremoso, se expande, inunda, domina y en la garganta se transforma en chocolate. Así pues, este mezcal lo podemos maridar con quesos fuertes, cortes de carne roja y, por supuesto, con postres de chocolate.

Esta marca también ofrece otras presentaciones como Mezcal Águila Coronada, Mezcal Cardenal Rojo, Mezcal Serpiente Rosada y Mezcal Quetzal, todos con un sabor e identidad propia para degustar directo o bien en coctelería.

Esta gama de mezcales representa una serie de creaciones artísticas que siempre se ensamblan con exóticos ingredientes para convertirlos en una auténtica ofrenda a los dioses y amantes del mezcal. Esta oferta espirituosa toma como bandera a criaturas veneradas que, admiradas por su belleza y legado, se convierten en los custodios de cada una de sus presentaciones.

La sugerencia es que, si se llega a encontrar alguna de las presentaciones de la marca de mezcales Las Garrafas, no dude en probarlos directo o en coctel, ya que por sus propiedades resultan un efectivo digestivo, además de que el diseño y colores de sus botellas complementan hasta las más exigente cavas.

Las Garrafas tipifica un antiguo ritual del legado ceremonial de nuestros antepasados; dicho en palabras de sus creadores, es una celebración ilimitada de la vida. Son bebidas exquisitas que nacen de los procesos ancestrales que representan la tradición de una cultura distinguida. Esta destilería logró empacar la calidez de su sabor y su gente, para que los consumidores experimenten lo que es verdaderamente un producto mexicano emergido de la cultura oaxaqueña.

