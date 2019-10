Lo que debe saber antes de registrar su marca de Tequila

Hay un boom mundial por el tequila. Las grandes firmas que comercializan bebidas alcohólicas en el planeta buscan tener entre su portafolio de productos una o más marcas de la bebida más mexicana.

Y aunque el Consejo Regulador del Tequila (CRT) ha sabido capitalizar esta moda por beber y tener su propia marca, este organismo también reconoce que el registro puede demorar hasta años, pero también puede lograrse en un par de meses si se cumple con lo requerido.

Platicando con Ramón González, director general del CRT, sostiene que el tiempo para registrar una marca de tequila puede ser tan rápido por contar con todos los requerimientos de Ley, pero tan largo por llenar mal los formularios o no reunir el perfil. Para González, la labor que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que encabeza Juan Lozano Tovar, es esencial pues representa el principal filtro que hay que librar.

Los plazos se extienden porque las solicitudes están mal presentadas. El IMPI clasifica y checa previamente las marcas para que no haya una similitud fonética, que no haya una marca similar ya registrada previamente, que no haya un eslogan similar al que se va a registrar, y todo ello requiere de la asesoría de un buen abogado experto en materia de propiedad intelectual. Así se acortan los tiempos y los registros son rápidos en la medida que están bien presentados.

El CRT tiene un padrón de mil 761 marcas de las cuales, 320 son extranjeras y mil 441 nacionales. Hace 25 años apenas había 350 marcas, es decir que se ha visto un crecimiento exponencial. Este repunte va de la mano del trabajo entre el CRT y el IMPI al aplicar los criterios para el registro de marcas.

Si no se presentan bien los trámites, el registro pueden alargarse por años. El trámite puede ser presencial, por correo o mediante intermediarios, pero si surge un elemento que “atore” el proceso, esto se puede convertir en un dolor de cabeza.

Muchos trámites se regresan por problemas del país de origen, porque una carta poder está mal llenada o porque una solicitud está mal clasificada.

Ahora, registrar una marca de tequila se efectúa de manera electrónica, desde el pago de derechos, hasta la misma solicitud, pero justo por eso se abre la necesidad de contar con la asesoría especializada. Es tan importante el tema del registro de marcas que el CRT analiza abrir un módulo del IMPI en sus instalaciones para agilizar trámites y para atender el tema de los convenios de corresponsabilidad, con el fin de agilizar todavía más el hecho de que se fomenten las exportaciones.

¿Cuánto cuesta registrar una marca? El pago de derechos es de 2 mil 368 pesos más IVA y se puede pagar en cualquier banco. En resumen, una vez que una marca ha sido registrada, que no tiene similitud fonética, el trámite es rápido y seguro. Incluso si el trámite se realiza desde el extranjero, el tiempo transcurrido puede ser rápido o lento, según los elementos que reúna el interesado.

Por supuesto que uno de los temas que retardan el trámite es elegir el nombre. Ramón González recuerda que alguien quiso registrar su tequila como “Cabrón”, y por supuesto que no pasó el filtro. De esta manera, y sin pecar de “moralistas”, tanto en CRT como IMPI buscan que los nombres no denigren a la categoría.

Han transcurrido 25 años desde que se fundó el CRT y justo lo que se busca con la denominación de origen es que compita con los paladares más exigentes del mundo y, al mismo tiempo, vestir nuestra bebida nacional con gran dignidad, buscando no caer en marcas que no abonen en la labor de resaltar la cultura alrededor del tequila.

AGENDA TEQUILERA.- Todo está listo para que antes de que concluya este año salga a la luz el “Tequila Híjole”, de la mano de su creador el empresario Carlos Lazo, CEO de la firma Upick. Se trata de una primera remesa de 6 mil botellas que se comercializarán exclusivamente en Las Vegas, Nevada.