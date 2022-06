Vuelven los abucheos a gobernadores en giras de AMLO

Nos comentan que la visita que hizo ayer el presidente de la República al Estado de México no solo sirvió para mostrar músculo del Ejecutivo y de Morena en la entidad, sino también para que volvieran los abucheos a gobernadores de oposición. Nos detallan que la escala en el municipio de Acambay fue aprovechada por un grupo de morenistas para lanzar consignas contra el mandatario estatal priista Alfredo del Mazo. El presidente López Obrador destacó el trabajo coordinado que ha tenido con él, pero, nos indican, está echada a andar con todo la batalla electoral para renovar la gubernatura en el estado con el padrón de votantes más grande del país. Ayer, don Alfredo echó mano de la piel dura, ni se inmutó y simplemente hizo como que ni los veía ni los oía.



Regreso fast-track al Senado

Superados los embrollos legales que lo mantuvieron preso más de cinco meses en Veracruz, nos comentan que el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, decidió ya trasladarse a la Ciudad de México con la intención de retomar desde este domingo su agenda de temas pendientes y que el lunes piensa presentarse en la Cámara Alta. Pero no sólo eso, nos comentan que don José Manuel trae en mente proyectos para visibilizar casos de personas privadas de la libertad injustamente en la entidad que gobierna don Cuitláhuac García, quien, nos hacen ver, aún no considera “cosa juzgada” la exoneración del colaborador de Ricardo Monreal.

Los gobernadores que no se desmañanan

Un raspón le puso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a los gobernadores que no asisten a las mesas estatales de seguridad y paz, impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un apartado discreto pero vistoso, nos hacen ver, la dependencia comandada por Rosa Icela Rodríguez incluyó en su tercer informe sobre resultados de las acciones contra la incidencia delictiva una gráfica de asistencia a las reuniones de seguridad. Los mandatarios de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca; Hidalgo, el priista Omar Fayad; Querétaro, el panista, Mauricio Kuri, y Morelos, Cuauhtémoc Blanco, son los que menos asistencias han tenido. La más aplicada para asistir a las citas mañaneras con el Presidente es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Lo que no incluye el informe es qué tanto influye en bajar los índices delictivos que se desmañanen o no los góbers.

Grietas en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa

Nos cuentan que el gobierno federal no ha renovado el acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que participan en el esclarecimiento del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y eso ha derivado en un virtual rompimiento de los familiares de los estudiantes con la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es casualidad que el abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, haya arreciado en las últimas semanas sus críticas al gobierno. Todo indica que se acabaron para siempre aquellos viejos tiempos en los que don Vidulfo, activistas de Derechos Humanos y dirigentes del lopezobradorismo se movilizaban hombro con hombro para protestar contra la administración de Enrique Peña Nieto. Algo tendrá que ver que esos lopezobradoristas ahora ya son altos funcionarios.