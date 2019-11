Vuelo fifí para Yeidckol

Mucho, muchísimo trabajo le ha costado a la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, adaptarse a la austeridad republicana y al futuro recorte al presupuesto de los partidos, tema que actualmente es objeto de debate en el Congreso de la Unión. Nos cuentan que doña Yeidckol viajó en clase Premier a Tijuana para acudir a la ceremonia de toma de posesión de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, celebrada en Mexicali. En el mismo vuelo, nos dicen, coincidieron el actual secretario general del PRD, Ángel Ávila, y el líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, quienes viajaron en clase turista. La morenista al frente y ellos atrás, pero no vaya usted a creer que ellos fueron los que cometieron la indiscreción de balconear a Yeidckol Polevnsky. Por supuesto, nos hacen notar, hasta en la política hay clases sociales…

Meten freno a reducción de dinero a partidos

Y a propósito de los dineros de los partidos políticos y pese a que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados logró avalar el dictamen para recortar el 50% del financiamiento público, nos alertan que es muy posible que el documento se quede en la congeladora. Nos adelantan que solamente Morena y Encuentro Social dieron su voto a favor a este dictamen y sus otros dos aliados, PT y Verde se pandearon y, por el contrario, se unieron a la oposición. Claro, nos detallan, sin el voto del PAN, PRI, MC, PT, Verde y PRD, los morenistas no alcanzan las 2/3 partes del pleno para modificar la Constitución. Por lo pronto, nos dicen que este proyecto va a llegar al pleno la próxima semana y lo que se busca es evidenciar a los partidos que no voten a favor de esta reducción de aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos que se podrían usar para el campo, la educación o la salud.

Petroleros y su voto de silencio

El mismo voto de silencio que tuvo el exdirigente de los petroleros Carlos Romero Deschamps, continúa en la dirigencia interina de Manuel Limón, quien de plano no quiere saber nada de la prensa. Con el pretexto de que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana está en pleno proceso de renovación de la dirigencia, don Manuel no dice ni pío. Pero el silencio de la organización sindical no es algo nuevo, más bien ha sido una constante en los 26 años de reinado de Deschamps, quien dio a conocer su renuncia a la secretaría general del gremio petrolero mediante un desplegado publicado en los medios de comunicación.

Una receta de transparencia para el IMSS

Algunas instituciones padecen de una rara enfermedad: falta de transparencia. Ahora resulta que los oficios dirigidos a las dependencias para “invitarlas” a ponerse al corriente en el pago de sus cuotas obrero-patronales son de carácter confidencial por ser ¡secreto fiscal! Definitivamente el personal del comité de información del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que dirige Zoé Robledo, estrenó el argumento porque le dio flojera contestar la solicitud de información de un particular que requería los oficios de “invitación” dirigidas a los siete partidos políticos con registro nacional para que regularizaran el pago de sus cuotas. Lo bueno que el INAI entró en defensa del solicitante y lo obligó a entregar esos oficios en versión ín-te-gra.