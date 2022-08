Una batalla a navaja limpia en la Cámara de Diputados

Nos platican que al interior del recinto legislativo de San Lázaro se avecina una batalla a navaja limpia. Y no, no se trata de las reformas electoral o a la Guardia Nacional, tampoco el presupuesto. Nos hacen ver que en los próximos días se debe instalar la Sección Instructora, encargada de dictaminar las solicitudes de desafuero, entre ellas, la que llegó el martes contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Nos hacen ver que Morena va por la mayoría, pero la oposición no se quedará atrás, y buscará hacer valer su fuerza como alianza para impedir que los guindas tengan tres integrantes y los opositores solo uno. En la última Sección Instructora, la que encabezó Pablo Gómez, Morena y aliados consiguieron quedarse con tres asientos y la oposición logró solo uno. Si esta situación se repite, la situación de don Alejandro se tornará muy complicada.

¿Y las pruebas, Jaime Bonilla?

El exgobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, utilizó ayer la tribuna del Senado para hacer serias acusaciones en contra de la actual mandataria, también de Morena, Marina del Pilar Ávila. Nos hacen ver que el senador Bonilla no escatimó en hacer señalamientos y descalificaciones, sin embargo, lo que no llevó a la tribuna fueron pruebas. La gravedad de sus señalamientos, nos dicen, obliga a Bonilla a demostrar plenamente sus dichos. Don Jaime sabe bien de la necesidad de que existan pruebas para sostener las acusaciones, ya que él fue citado por un juez de control a declarar, precisamente, porque la fiscalía de Baja California presentó pruebas por presuntos actos de corrupción durante su gestión. La obligación de probar lo dicho, es aún mayor, cuando las acusaciones se hacen contra un correligionario.

Retoma Va por México planteamiento beltronista

La creación de gobiernos de coalición está de regreso al debate nacional. Este modelo, nos recuerdan, fue propuesto por Manlio Fabio Beltrones en el 2011 en el Senado. Ahora, después de más de una década, la propuesta tuvo eco y fue la alianza “Va Por México” la que retomó el planteamiento del expresidente nacional del PRI. Este modelo, nos explican, busca evitar la concentración de poder, y que, por el contrario, sea la ciudadanía quien de manera directa determine el nuevo sistema de gobierno. La propuesta vuelve tomar vigencia en un momento crucial para el país, y nos comentan que bien podría quedar plasmada en una reforma legal.

Bejarano gana, pero pierde

El Tribunal Electoral le dio la razón a René Bejarano, al señalar que Morena no fue exhaustivo para justificar su exclusión de las listas de aspirantes para ocupar un lugar en el Congreso Nacional de Morena. Sin embargo, nos explican, se trata de una victoria agridulce, ya que el experredista se quedó sin poder participar en la contienda interna por el distrito de Benito Juárez, en la Ciudad de México, ya que en la capital no se anularon las elecciones pese a las decenas de irregularidades documentadas en la jornada de votaciones. Así que don René ganó, pero perdió.