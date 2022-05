Secretaria Nahle se da un pequeño lujo

Feliz, feliz, así estuvo ayer la secretaria de Energía, con el evento que organizó por el Día del Trabajo en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. Nos dicen que Rocío Nahle comentó que estaba muy satisfecha de que todo haya salido muy bien, y de que al presidente López Obrador le haya agradado el acto. Nos detallan que tan alegre estaba doña Rocío que decidió darse un lujito y viajar en primera clase, en el asiento 1C en el vuelo de Aeroméxico, que despegó del Aeropuerto de Villahermosa a la Ciudad de México. En este caso, la austeridad republicana bien puede tener una excepción, nos comentan.

Monreal y el piso disparejo

Cercanos al equipo del senador Ricardo Monreal aseguran que el legislador morenista ha comenzado a trazar una ruta de trabajo que le permita negociar con la oposición para que en el Senado se aprueben las reformas electorales del presidente López Obrador. Nos comentan que que, aunque hay que sanar heridas profundas provocadas por las acusaciones de traición a la patria y otros epítetos soltados por algunos de sus compañeros de partido en contra de los legisladores de oposición, don Ricardo está convencido de que al menos en esa cámara se podría sacar una de las dos reformas constitucionales bajo la premisa de que se logra más con una gota de miel que con un barril de vinagre. Nos señalan que quizá un triunfo en el Senado ayude un poco para que le nivelen el piso, ya que en las últimas semanas ha estado muy disparejo, pues para otros presidenciables ha habido destapes, apapachos y guiños.

Va por México, rotundo no a reforma electoral

Nos platican que hoy, los dirigentes nacionales de Va Por México ofrecerán una conferencia de prensa para sentar postura sobre las reformas impulsadas la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que a pesar de que no están del todo de acuerdo con las iniciativas para facultar a la Secretaría de la Función Pública para que realice las compras consolidadas del gobierno federal, así como la que busca garantizar la soberanía del espacio aéreo mexicano, los líderes del PAN, PRI y PRD no podrán impedir que pasen. Sin embargo, sí en el caso de la reforma electoral. El objetivo de la conferencia, nos adelantan, es dejar claro que nuevamente dirán no a la reforma en sus términos, aunque podría haber punto de negociación si los guindas aceptan muchos cambios.

Dan la vuelta a resoluciones del tribunal electoral

Nos hacen notar que algunas y algunos políticos saben bien cómo dar la vuelta a las resoluciones de las autoridades electorales. Es el caso, nos dicen, de los dirigentes de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, a quienes el INE ordenó eliminar de sus redes sociales un video del 18 de abril donde tachan de traidores a la patria a los diputados que votaron contra la reforma eléctrica. Ambos borraron ese video, aunque mantienen en sus cuentas mensajes en los que utilizan esa frase de “traidores a la patria” para descalificar a la oposición. Nos explican que se valen de retuits de mensajes de otros miembros de la autollamada Cuarta Transformación para insistir en el uso de ese mensaje. Incluso doña Citlalli tiene como tuit fijado un video de su participación en tribuna del Senado para reafirmar sus acusaciones de traición a la patria por no apoyar la reforma presidencial. Así, se invalidan con facilidad las medidas cautelares impuestas por la autoridad electoral, aunque al mismo tiempo pueden afirmar que las acatan.