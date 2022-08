Se desmarca Elba Esther de su yerno

Donde las cosas no van bien es en el clan de la maestra Elba Esther Gordillo. Nos aseguran que hay un fuerte distanciamiento entre doña Elba y su yerno, Fernando González Sánchez, quien ayer anunció que pone el Movimiento Nacional Progresista, que él lidera y que asegura posee un músculo de 15 mil simpatizantes, al servicio de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para apoyarla en su carrera rumbo a la Presidencia de la República. Nos dicen cercanos a la profesora Gordillo que ella se ha desmarcado de González Sánchez, les parece irónico que él ofrezca apoyo a doña Claudia cuando no tuvo la capacidad de movilización para mantener el registro de su partido, Redes Sociales Progresistas, hoy convertido solo en un movimiento.

¿Preparan destape de corcholata oficial para Veracruz?

Nos comentan que el gobierno de Veracruz se alista para echar la casa por la ventana en dos semanas. Con bombo y platillo se ha comenzado a anunciar la realización del Congreso de Energía 2022, foro a celebrarse del 7 al 9 de septiembre próximos. En el acto se espera la participación de las voces más importantes del sector público privado y académico en la materia. Nos hacen ver que el congreso será presidido por el gobernador, Cuitláhuac García, quien estará acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Con lo adelantados que están los tiempos políticos, hay quien considera que este acto está pensado y diseñado para el lucimiento de una corcholata a la que le urge destaparse para la gubernatura de la entidad.

Osorio no puede ver a Alito

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, no puede ver al presidente de su partido, Alejandro Moreno. Y no, no se trata de una figura, sino que efectivamente no quiere verlo. Ayer, la coordinación del PRI distribuyó imágenes de la reunión plenaria que los senadores del partido tricolor realizaron de manera muy discreta y sin convocar a la prensa en Mérida, Yucatán, y en ellas, nunca aparece Osorio Chong cuando “Alito” Moreno estuvo presente y dio su mensaje a la bancada. De todos es conocida la postura del exsecretario de Gobernación sobre la urgencia de que Moreno renuncie al cargo de presidente del tricolor, y tal parece que no lo puede ver ni en plenaria.

Rechaza presidenta del Senado uso de tómbola para sucederla

En la batalla que libran radicales contra conservadores de Morena por quedarse con la presidencia del Senado, nos dicen que la actual presidenta de este órgano legislativo, la morenista Olga Sánchez Cordero, ha preferido mantenerse al margen del fuego amigo entre los aspirantes de las dos facciones de su partido que pelean por esa posición. “No tengo candidatos”, nos dicen que repite doña Olga cuando alguien le pregunta a quién apoya para que la sustituya. También ha dejado claro que el método de selección debe ser por votación y no por medio de la tómbola que propone el senador Gabriel García, uno de los aspirantes con menos posibilidades. “Yo votaré por quien genere consenso, pues se tienen que valorar los perfiles y no dejarlo a la suerte”, señala la ministra en retiro. Ya se verá si no es necesario que el nombre de quien ocupe esa relevante posición en el Poder Legislativo acabe saliendo voceado por un niño “gritón” de la Lotería Nacional.