Regalo de Reyes a Medina Mora

La silla que dejó vacante Eduardo Medina Mora Icaza en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será ocupada el lunes 6 de enero por la ministra Margarita Ríos-Farjat. Nos dicen que más que un regalo de Día de Reyes a la regiomontana, viene a ser un regalazo para el que renunció hace algunos meses sin decir por qué, ni dar mayores explicaciones a la opinión pública. Envuelto en un escándalo por origen poco claro de sus dineros en dólares y libras esterlinas de sus cuentas bancarias, este personaje que en su historial tiene el haber perseguido al crimen organizado desde la Procuraduría General de la República, no está bajo la lupa de Santiago Nieto Castillo, el temido jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, quien hace no mucho tiempo dijo a integrantes del Congreso de la Unión que don Eduardo no está entre sus objetivos…

Bonilla, un gobernador lejos de Mexicali

A quien extrañan mucho por la capital de Baja California, en Mexicali, nos dicen, es al gobernador morenista Jaime Bonilla, el mismo que quiere ampliar su mandato de dos a cinco años y cuya suerte está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos cuentan que el mandatario estatal, con sus dos meses al frente del gobierno, se la vive en la ciudad fronteriza de Tijuana, encabezando distintos eventos y teniendo reuniones de gobierno. Bonilla Valdez, de hecho, ha decidido radicar en Tijuana y no en la casa de Gobierno, en Mexicali, donde supuestamente pasaría el tiempo y donde radican los poderes estatales. Pero como dicen: la tierrita llama…

Partidos, clientes frecuentes del Tribunal Electoral

Con su tarjeta de cliente frecuente, los partidos políticos acudieron en 2019 a las puertas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezado por el magistrado Felipe Barrera Fuentes, que se encarga de proteger los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, nos dicen, los partidos se consolidan como los que más acuden a tribunales electorales para dos temas: resolver conflictos en elecciones y dirimir conflictos internos. De los mil 213 recursos que promovieron durante el año pasado, el PAN sacó muchos puntos en su tarjeta frecuente con 266 ocasiones. Le siguieron partidos como Morena con 238 veces; el PRI con 185, y Movimiento Ciudadano con 118 recursos. El PRD promovió 112 asuntos, seguido del PT con 71 y el PVEM con 38. Por si fuera poco, los tribunales resolvieron casi cuatro mil conflictos internos, principalmente del PRI y Morena. Con estos números, usted ya sabe cuáles son los clientes frecuentes de la justicia electoral.

Conflicto a la puerta de panistas

Un conflicto se le avecina a la alcaldesa panista de Aguascalientes, conocida por su cercana relación con el exdiputado federal Luis Alberto Villarreal, a quien hace algunos ayeres apodaron en el Congreso el “señor de los moches”. Nos dicen que Tere Jiménez propuso nombrar como representante del ayuntamiento hidrocálido ante el patronato de la Feria Nacional de San Marcos a la regidora Reyna Espinoza, quien no cuenta con un título profesional, requerido por la propia ley de dicha verbena. Esto, nos comentan, ha puesto a pensar a algunos de sus detractores que algunas de las decisiones que se toman en la capital del estado se dan al margen de la ley.