Quieren regalar plazas de maestro

Será difícil que la alianza de la Cuarta Transformación —Morena, PT y PES— consiga el apoyo de la oposición en la Cámara de Diputados para que se aprueben las leyes secundarias de la Reforma Educativa, que buscan, entre otras cosas, complacer a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para regresarles el control de las plazas de maestros. Nos cuentan que el G4, que integran PAN, PRI, MC y PRD, ya hizo una alianza para impedir que pasen estos nuevos ordenamientos como lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador; es decir, que todo aquel egresado de las normales cuente en automático, nomás por haber egresado, con una plaza. Nos cuentan que aunque no tienen los votos para frenar estos planes (porque no son reformas constitucionales) los legisladores opositores sí buscarán advertir a la gente que esta intentona de Morena es una regresión a los tiempos de la herencia de plazas y demás costumbres arcaicas.

Papeleo deja a las víctimas en espera

La institución que está hasta el tope de trabajo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero no precisamente porque esté atendiendo a la gente con más agilidad, sino porque se encuentra digitalizando los expedientes de las más de 28 mil personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas. Nos cuentan que este proceso parece no tener fin y ha necesitado la participación de personal que es clave en la atención de los afectados por algún delito. La gravedad que algunos ven es que de por sí a los asesores jurídicos no les alcanzaba el tiempo para atender sus 105 expedientes en promedio, y ahora con la necesidad de digitalizar los documentos, los días se vuelven cada vez más cortos para estos expertos, mientras las víctimas siguen esperando su reparación integral del daño.

El cardenal incomunicado

Nos comentan que un letárgico invierno se avecina para la Arquidiócesis de México, encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, contra quien no han cesado las críticas a casi dos años de ser designado como arzobispo primado de México, pues al interior de esta arquidiócesis —que es la más importante del país con 8 millones de fieles— acusan distancia de don Carlos Aguiar en eventos importantes de su ministerio como fue el inicio de cursos del seminario conciliar, y la celebración por el misterio de la Asunción de la Virgen que se celebró el pasado 15 de agosto, actividades en las que estuvo ausente. Por si fuera poco en esta semana hubo un cambio en el equipo de comunicación del arzobispado quedando temporalmente acéfala.

Los invitados extranjeros al desfile

Para el desfile de este 16 de septiembre, como cada año, se invita a ejércitos extranjeros para que participen. En esta ocasión se trata de los afamados carabineros de Chile, quienes ya llegaron a la Ciudad de México para participar en dicho evento. Los carabineros han sido un modelo a seguir para la formación de la Guardia Nacional en México, así que en el desfile de este16 de septiembre se verá parte de la inspiración que dio nacimiento a la nueva corporación federal.