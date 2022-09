¿Quién pompó concierto de Los Tigres?

Nos comentan que pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la llamada Cuarta Transformación tiene como lema que la transparencia es la regla de la democracia, al parecer esto no aplica en los gastos oficiales para estas fiestas patrias. Nos detallan que pese a que por vía Ley de Transparencia, la Presidencia de la República, así como las secretarías de Cultura federal y de la Ciudad de México aseguran que no tienen información sobre su costo y menos un contrato, y todas se echan la bolita sobre el desembolso realizado para contar con la participación de Los Tigres del Norte en la verbena del Zócalo el 15 de Septiembre, el jefe del Ejecutivo federal informó en su mañanera del jueves pasado que el gobierno federal y el gobierno capitalino pagaron cada uno la mitad y que se haría pública esta información. ¿Será que al Mandatario federal le dieron “otros datos” sobre este tema y no lo que responden de manera oficial por solicitudes de transparencia?

Apresuran salida de expolicías federales de la Guardia Nacional

En la Guardia Nacional, nos comentan, hay urgencia por desprenderse de los elementos provenientes de la extinta Policía Federal, quienes en diversas ocasiones se han quejado del trato de los mandos. Nos aseguran que desde hace unos días el todavía comandante de la GN, el general retirado Luis Rodríguez Bucio, pidió acelerar las acciones para que los agentes se inscriban al Programa de Separación Voluntaria, cuya baja se tiene programada para el 31 de diciembre de este año. Nos comentan que también solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos remitir a las direcciones generales la relación del personal que alcanza la edad límite en la jerarquía, para que a cada uno se le comunique que por ley ya no puede seguir como elemento activo e invitarlo a inscribirse a dicho programa, lo que es considerado por los agentes como una presión.

Acusan de “clasismo” a líder morenista

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, es acusado de elitista por sus propios compañeros de bancada. Nos hacen notar que el líder parlamentario de la fracción guinda se rehúsa a recibir en sus oficinas a legisladores de su partido que no sean protagonistas en la Cámara baja. A los que considera “del montón” los remite con su secretario particular para que atienda sus asuntos, mientras que él conversa y le abre su despacho a aquellos que figuran regularmente en los medios y en tribuna. A ver si después de oír la nueva modalidad de Grito de Independencia inaugurada por el presidente López Obrador, don Ignacio cambia de proceder. Por aquello de “¡Muera el clasismo!”

Cunden los descuentos “voluntarios” para el sorteo de la lotería

Nos cuentan que, en la Secretaría de Gobernación, así como en otras dependencias y por orden superior presuntamente emitida desde Palacio Nacional, se conminó “voluntariamente” a que todos los funcionarios donaran, al estilo Delfina Gómez en Texcoco, cantidades de entre 500 y 5 mil pesos para la compra de cachitos de la rifa de la Lotería Nacional del 15 de septiembre. La cifra dependía del nivel y salario de cada empleado. Nos detallan que si bien no fue por nómina el pase de charola, tampoco había opción de decir no. ¿Será que las viejas prácticas que no se iban a repetir gozan de cabal de salud?