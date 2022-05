Problemas en el registro de médicos

Nos hacen ver que el primer día de registro para médicos especialistas que buscan una plaza no estuvo exento de fallas. Algunos aspirantes comentan que se presentaron problemas en el sitio web, que les impedían registrarse. Además, el número para asistencia técnica se encontraba fuera de servicio y, en otros casos, batallaron para recibir ayuda. Nos recuerdan que no es la primera vez que el gobierno federal tiene problemas con la tecnología, pues también hubo errores en los primeros registros de la vacunación contra Covid-19. Quizá no sea tan mala idea destinar mayores recursos a la ciencia y la tecnología para que el gobierno tenga de dónde echar mano de profesionales bien formados, y que sin problema puedan armar de manera rápida y eficiente una base de datos que permita el registro de 13 mil 765 personas.

La muy flexible ideología del Partido Verde

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la Ceremonia de inhumación y homenaje póstumo en el Panteón Civil Dolores, al extinto líder comunista Arnoldo Martínez Verdugo, cuyos restos descansan en un monumento con hoz y martillo. Además, asistieron mujeres y hombres con afinidad ideológica como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro; Elvira Concheiro, Tesorera de la Federación, y Pablo Gómez, titular de la UIF, todos militantes del extinto Partido Comunista de México. Y, mucho llamó la atención, la presencia del “camarada” Carlos Alberto Puente, líder del PVEM, quien ha pasado desde la derecha, hasta la izquierda, fue aliado del PAN y el PRI, y ahora de la autollamada Cuarta Transformación. Una flexibilidad ideológica que le ha sido muy rentable.

Salomón Jara, malas compañías

Aunque el equipo del candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca asegura que tiene en la bolsa el triunfo en la elección, muchos no se explican la razón por la que don Salomón Jara está echando mano de personajes que no ayudan mucho a la imagen de su campaña. Aseguran que para congraciarse con los maestros de la sección 22 de la CNTE, que pasaron de ser aliados de la autollamada Cuarta Transformación a ser criticados, incluso de conservadores, Jara los ha convocado para ayudarlo a sumar votos de los docentes en los comicios de este 5 de junio. Nos cuentan que el abanderado del partido guinda llamó nada más, pero nada menos, que a Norma Cleyver, una de las principales líderes del grupo que opera en Oaxaca: Los Pozoleros o Bloque Negro, acusado de destrucción de material electoral, robo, bloqueos en vías de comunicación y daños al patrimonio nacional, para operar entre los maestros de esa ala magisterial. Sin embargo, nos explican, al mismo tiempo, otros miembros de la CNTE se mueven en diversas regiones del estado para pedirle a los oaxaqueños que no voten por Morena.

Protección a periodistas, llamados a misa

Nos platican que ante la inacción para proteger a periodistas y defensores de Derechos humanos, ayer la diputada Cynthia López Castro acudió a la sede de las Naciones Unidas para organizar una reunión de trabajo y solicitar que desde ese organismo internacional se fortalezcan las llamadas de atención al gobierno mexicano: Doña Cynthia asegura que dado que en la tribuna de la Cámara de Diputados las exigencias de que se atienda con eficiencia el tema han resultado ser solamente “llamados a misa”, es necesaria la presión internacional. La visita, nos comentan, fue también el primer paso para la realización de un foro sobre el tema en la Cámara de Diputados.