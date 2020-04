Por el bien de todos, primero Dos Bocas

Ayer se dieron a conocer los lineamientos técnicos bajo firmados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, bajo los cuales operarán algunos sectores durante la emergencia sanitaria. En el caso de las empresas de producción de acero, cemento y vidrio se ordena que “mantendrán una actividad mínima que evite efectos irreversibles en su operación”, pero para que vea que hasta en las pandemias no todos son iguales, el Ejecutivo dice que “aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno Federal, continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transístmico…”. Las prioridades son las prioridades.

Inconformidad en burócratas por baja de salarios

Muy pocos funcionarios del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación se atreven a decirlo en público, pero en privado, muchos de ellos tienen una profunda inconformidad por la nueva baja salarial anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que con esta sería ya la segunda vez que el Presidente les baja el sueldo a los “altos funcionarios”, además de que en esta ocasión también dejarán de percibir su aguinaldo. Dicen que no se trata de mezquindad, pues en una emergencia se debe ser solidario y ayudar a los que menos tienen, pero aseguran que mientras sus percepciones han decaído sus labores se han incrementado, y que durante esta pandemia, este tipo de funcionarios son, a diferencia del personal sindicalizado y operativo, los que se mantienen trabajando y los que tienen mayores responsabilidades. Comentan que si la tendencia continúa, pronto ellos también pasarán a las filas de los que menos tienen.

Los panistas sentidos

Nos dicen que los senadores de la oposición en el Senado están realmente preocupados. Pues entre el encierro y que el Senado no tiene actividades oficiales —hasta hoy que se reúna la Junta de Coordinación Política—, algunos senadores del PAN, cuya bancada encabeza Mauricio Kuri, sienten una profunda impotencia, pues no son tomadas en cuenta sus sugerencias para hacer frente a la crisis económica. Nos comentan que han creado planes, notas, propuestas, en busca de que sean consideradas por el Ejecutivo. Incluso, nos hacen notar, han enviado ellos mismos diversos escritos a los titulares del sector salud en el país, para ver la manera de garantizar los insumos de material y equipos sin obtener la menor respuesta. Nos dicen que los panistas no deben de sentirse especialmente despreciados, ni dejar que les entre el sentimiento, pues muchos legisladores de Morena también tienen propuestas e ideas y tampoco les han hecho el menor caso en el Poder Ejecutivo.

Diputados listos para abrir la cartera

La Cámara de Diputados analiza el monto de recursos que podría donar para coadyuvar a enfrentar la pandemia de coronavirus. Hasta ahora diputados en lo individual han aportado sus dietas, y no han desaprovechado la oportunidad para promocionarse en sus distritos electorales. Pero hay la expectativa de que la donación que institucionalmente realice de la Cámara vaya, como propone la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, a equipo o protección de personal médico. Si hay algo que ha quedado en evidencia es que médicos, enfermeras y personal sanitario comienzan a caer y las autoridades de salud dicen que los equipos ya vienen, que ya se compraron, que pronto se distribuirán, pero el caso es que muy pocos los han podido ver y utilizar. Y aunque la idea de doña Laura no es mala, el caso es que en este momento no se trata de dinero, pues aun teniéndolo existe un problema de abasto en el mundo de este tipo de artículos, que alguien en el gobierno no compró a tiempo.