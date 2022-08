“Periodista” pro4T confiesa que hay pago para preguntar a AMLO

Todo el mundo lo sabía, pero ayer se confirmó. Es muy comentado en Palacio Nacional que algunas de las “preguntas” que se le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador son en realidad sembradas, o sirven para realizar gestiones, y que por ellas se pagan varios miles de pesos. Nos detallan que esos “periodistas independientes” o como se hacen llamar “reporteros del pueblo”, son buscados por sindicatos, empresas y políticos para llevar sus asuntos ante el Presidente, desde luego, mediante una módica cantidad de dinero. Hace unos días una youtuber afín a la 4T llamada Meme Yamel, en su canal reconoció que hay propuestas de dinero para preguntar. Relató le ofrecieron un caso, disfrazado de denuncia, para que lo llevara a la mañanera, sin embargo, dijo, por falta de tiempo no preguntó sobre ese tema, le reclamaron y le dijeron que “se habían perdido 20 mil pesos” por no haber realizado la pregunta. Dijo que ella no sabía del pago, y que no volvió tocar el asunto. ¿Habrá alguna consecuencia ante esta confesión?

Corcholatas para la CDMX

Antier, el Presidente hizo un reconocimiento al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ya que había logrado ganar la semana pasada la elección para el Congreso de Morena en la alcaldía Benito Juárez, que por años ha sido dominada por el PAN. Sin embargo, hoy cuando le preguntaron que si esa felicitación colocaba a Martí como una “corcholata” para la candidatura morenista a la jefatura de gobierno de la CDMX, el mandatario dijo claro “no lo hice con esa intención”. Dijo que él, o la candidata, será quien tenga mayor apoyo popular, sin embargo, cuando le barajaron nombres de posibles aspirantes aceptó que podrían ser Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Dos mujeres de su gabinete, aunque luego dijo que también podría ser cualquiera que decida participar y que tenga el respaldo popular. ¿Entre respuesta y broma, la verdad asoma?

El hombre de la 4T en Moscú

En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que de acuerdo con la ONU ha provocado más de 5 mil muertos, se ratificó en la Comisión Permanente del Congreso como embajador de México en Moscú al filósofo e historiador, Eduardo Villegas Mejías. Don Eduardo dijo que ya está aprendiendo ruso, aunque lo que llamó la atención de algunos legisladores fue que entre sus prioridades no estuviera el fortalecimiento de los vínculos económicos, culturales o turísticos con esa nación, sino impulsar que en Wikipedia se conozca más de México a través de hackatones. Nos hacen ver que el nuevo embajador ante el gobierno de Vladimir Putin no tiene ninguna experiencia diplomática, pero en contraste, si alguien en Rusia quiere saber algo sobre la memoria histórica y cultural de México, o detalles sobre la familia presidencial, a la que es muy cercano, Villegas sin duda es el hombre indicado.

Morena y la guerra de lodo

Tras denunciar irregularidades, el académico John Ackerman rechazó los resultados del distrito 23 en Coyoacán, en los que él no resultó electo para el Congreso Nacional. Además, acusó al dirigente Mario Delgado de filtrar los resultados, mientras que en la casilla no mostraron la sábana de votos. En ese distrito resultó electa la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, a quien el académico acusó de supuesta compra de votos tras documentar papeles con su nombre entre los militantes que acudieron a votar. La guerra de lodo, en su máxima expresión, nos hacen ver.