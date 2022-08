No quieren cuarteles de la Guardia Nacional

Por si algo le faltara a la Guardia Nacional, que ha tenido una semana muy intensa luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un decreto para que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa, vecinos de Azcapotzalco y Xochimilco anunciaron acciones contra la instalación de cuarteles de la corporación en esas alcaldías de la capital del país. Respaldados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, nos comentan que los inconformes presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México porque no fueron consultados, además de que uno de los cuarteles se construye en el pueblo originario de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, en el que los pobladores acusan que la sede militar tendrá un impacto ambiental negativo que no ha sido considerado. Ya se verá si la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, logra sortear estas inconformidades vecinales contra la vapuleada Guardia Nacional.

Que no es promoción, pero parece

Quien asegura que no está promocionando su imagen de manera anticipada pero la realidad indica que sí lo hace y con intensidad, es el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien no ha escondido sus aspiraciones para llegar a la gubernatura de su estado natal, Veracruz. Por todas las regiones de la entidad se pueden ver anuncios espectaculares con su imagen. Dice don Sergio que se trata de una entrevista que le hicieron para una revista y que es la propia publicación la que publicita su nuevo número. Será el sereno, pero para nadie es un secreto que el líder de la Cámara baja se da tiempo entre su tarea como defensor de las polémicas iniciativas que llegan desde Palacio Nacional, para echarle un ojo a las simpatías que podría generar entre sus coterráneos. Ni modo que diga que no se muere de las ganas por ser el sucesor de Cuitláhuac García.



Tras la semana violenta, llaman a las fuerzas de apoyo

Con la semana violenta que se vivió en diferentes puntos del país y el temor de muchos ciudadanos por lo que parece un giro hacia un ensañamiento del crimen organizado, incluso con ataques indiscriminados contra civiles, nos cuentan que en Palacio Nacional pidieron refuerzos, pero no precisamente de las fuerzas de seguridad sino del ejército de propagandistas que se maneja desde las oficinas de Comunicación Social. Nos hacen ver que el banderazo de la ofensiva para detener la mala imagen que deja una semana de horror, lo dio Epigmenio Ibarra y fue seguido por las tropas digitales de apoyo a la llamada 4T. Nos cuentan que no hubo sorpresas: el quid del mensaje que estarán machacando en estos días es que “la derecha” –en la que para la retórica oficial cabe cualquiera que discrepe del Presidente, independientemente de su ideología—y el crimen organizado tienen el interés común de “destruir” al Presidente. Incluso insinuar que pudiera haber algún tipo de coordinación. Total que mientras los criminales hacen de las suyas en varios estados, la primera respuesta parece que será a tuitazos, no balazos.