Narcodinero en el futbol, un blindaje

La Liga MX de futbol será hoy noticia. Nos adelantan que los directivos firmarán con la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, el primer convenio en todo el deporte mexicano para detectar dinero de origen ilícito en los clubes de futbol. Con esto la Liga se moderniza pero también evita se aplique la extinción de dominio a los clubes, como les ha pasado a algunos en Sudamérica que fueron penetrados por el narcotráfico. No quieren ningún gol del crimen organizado en los equipos nacionales.

Con los atentos saludos para el general Gaytán

Todo un mensaje político el que ayer dieron las fuerzas armadas. El secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, no solo expresó el tradicional discurso de lealtad al comandante supremo, sino que declaró el respaldo de la milicia al proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y recordó que tiene la legitimidad que se ganó al haber sido electo en un proceso democrático y transparente. Las palabras del general secretario Sandoval cobran mayor relevancia luego del revuelo que causó un discurso del exsubsecretario de la Defensa, el general Carlos Gaytán, en el que cuestionó las decisiones que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial después del fallido operativo en el que liberó al narcotraficante Ovidio Guzmán. Nos hacen ver que al discurso de ayer solo le faltó cerrar con la frase: “Con los atentos saludos para el general Carlos Gaytán”. ¡Firmes!

¿Evo, asilado o secuestrado en México?

Rápido arregló Evo Morales el “traspié” que se le salió en plena conferencia de prensa. Y es que el boliviano, quien lleva una semana en México protegido con la figura de asilo político, dijo que se siente secuestrado, pero rápido se dio cuenta de lo que expresó y arregló diciendo que bueno, sí tiene libertad, pero extraña comenzar a trabajar a las 5 de la mañana y terminar a las 11 de las noche, en pocas palabras, extraña la Presidencia a la que tuvo que renunciar tras el conflicto político en su país. Por otra parte, nos comentan que desde hace tres días está en México el que fuera último ministro de Relaciones Exteriores de la administración de Evo Morales en Bolivia, Diego Pary. El excanciller llegó, no procedente de Bolivia, y tampoco entró a México con asilo político ni solicitando refugio. No queda muy claro la calidad migratoria con la que entró, tampoco su procedencia y si pedirá asilo. Don Diego se suma al ex vicepresidente Álvaro García Linera y a la exministra de Salud, Gabriela Montaño, a este ritmo, nos comentan, pronto estará por aquí todo el exgabinete de don Evo.

Doblan a opositores en el Presupuesto

La del presupuesto se dio ya como una batalla perdida por los diputados de oposición, pues hasta ayer ya sumaban 290 los legisladores firmantes de la carta “Sí, señor presidente”. Como le informamos en este espacio, diputados de la 4T legislativa: Morena, PT, PES y PVEM firmaron apoyar todo lo que les presenten para dictaminar primero y para avalar ante el pleno, después. Poco a poco fue creciendo la suma de quienes dijeron sin ver el dictamen sí al presidente Andrés Manuel López Obrador, al punto de que si la oposición pensaba convencer con argumentos, ayer ya tuvo que reconocer que se topó con pared. Ahora ya solo queda que no se vaya a caer la operación política que hace falta para poder salir de este tema.