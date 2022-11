¿Monreal llegará al Buen Fin?

Ayer preguntábamos en este espacio si el senador Ricardo Monreal llegaría a cargar los peregrinos dentro de Morena. Ahora, nos hacen ver, es necesario hacer una nueva pregunta: ¿Llegará Monreal al Buen Fin dentro de Morena? Nos hacen ver que la postura asumida por don Ricardo, luego de que el presidente López Obrador anunciara que en caso de que no sea aprobada su reforma electoral hay un “Plan B” para hacer modificaciones en esta materia por medio de leyes secundarias, no debe haber gustado mucho en Palacio Nacional. Don Ricardo advirtió que no es posible modificar la composición del Consejo General del Instituto Nacional Electoral o de las cámaras del Congreso, ni que se elija a los consejeros y magistrados electorales mediante voto popular, a través de una reforma a leyes secundarias, temas que son clave en la reforma del Presidente. ¿Será que se está acercando ya la fecha de que la relación entre Monreal y Morena termine, que llegue a buen fin?

El nuevo “Juanito” de Morena

Nos cuentan que, en el Senado, quien busca imitar a “Juanito” es el llamado “exsuperdelegado” de programas sociales del presidente López Obrador, el otrora todopoderoso Gabriel García Hernández. En redes sociales, don Gabriel se muestra dándose baños de pueblo y autonombrándose “el senador del barrio”. Aparece en tianguis de Iztapalapa o en bailes de colonias, departiendo alegremente o cantando con banda. Ayer llevó la ceremonia del Fuego Nuevo a la Cámara Alta. Es evidente que las aspiraciones y el corazón del exconsentido de Palacio Nacional están mirando hacia el oriente de la capital en 2024.

Se calienta pleito Creel-Mier

El pleito entre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel (PAN), y el coordinador de Morena, Ignacio Mier se pone candente. Primero, el panista afirmó en Twitter que el partido mayoritario no respeta a las minorías, motivo por el que el morenista le respondió que, si su partido no respetara a las minorías “usted no sería presidente de la Mesa Directiva”. Creel reviró y sostuvo que su presidencia “no es una concesión graciosa” sino lo que mandata la ley, y le recordó que fue electo sin un voto en contra. Mier le volvió a responder asegurando que, si bien la ley mandata que al PAN le tocaba la Presidencia, el que don Santiago no haya tenido un voto en contra “es por la vocación democrática de la mayoría en la Cámara de Diputados”: “Gracioso es que no sepas reconocerlo. Siempre hay tiempo”. Hay tiro, como se dice ahora.

¿Qué se dicen AMLO y Olga Sánchez?

Nos hacen notar el trato que el presidente Andrés Manuel López Obrador da a la legisladora Olga Sánchez Cordero, pues aunque no preside ninguna de las dos cámaras, es invitada de manera cotidiana a actos oficiales del mandatario. El último de estos casos se vivió ayer. Doña Olga fue invitada a la Asamblea General Ordinaria del IMSS, acto que encabezó el Presidente. Al final, nos comentan, AMLO le pidió que lo acompañara para una charla aparte para conversar, nos dicen, temas de coyuntura. ¿Se habrá hablado de alguna reforma? ¿De algún “Plan B”?