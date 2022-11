Mensaje del Presidente a las corcholatas

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se dedicará a cuidar la unidad al interior de Morena de cara a la elección de su candidata o candidato presidencial. El mandatario llamó a las “corcholatas” que no resulten ganadoras a actuar con responsabilidad: nada de “no salí, no hay democracia en Morena” porque la gente les dirá “que te vaya bien, sigue tu camino” porque no solo se trata de candidatos, es el proyecto. Nos hacen ver que el llamado del Presidente a la unidad era urgente, pues por debajo de la mesa las patadas entre corcholatas son cada día más fuertes y tupidas. Por otro lado, surge una pregunta: ¿Será que el mandatario esté viendo que alguna de las corcholatas esté próxima a decir que no hay democracia en Morena y que quiere seguir su camino hacia la Presidencia con otros colores partidistas?

¿Morena aprobará ley vetada por AMLO?

Nos platican que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados revivirá hoy una iniciativa que el propio presidente López Obrador ha amenazado con “vetar” por considerarla abusiva. Se trata de la reforma en materia de “Cobranza delegada”, que permite a los bancos negociar directamente con los patrones, a fin de “cobrarse a lo chino” créditos que nos les son pagados por los trabajadores. La reforma inicial permitía hacer descuentos del crédito vía nómina al trabajador, sin autorización previa. Sin embargo, nos recuerdan, que la propuesta se replanteó con algunas modificaciones, que aún no se conocen. Lo sospechoso, nos hacen ver, es que ya se viene el aguinaldo, y de prosperar el proyecto, tal y como estaba, quienes deben a los bancos podrán ver mermados sus ingresos de fin de año. ¿Será que esta reforma tiene consenso de la bancada del partido oficial?

Activan el plan B de reforma electoral

Nos hacen ver que la reforma electoral del presidente López Obrador está muerta, es decir con los minutos contados, ya que hoy será desechada por el voto mayoritario de los diputados de oposición, pero la pesadilla apenas comienza, o así lo hizo saber ayer la diputada morenista Yeidckol Polevnsky en la reunión de comisiones unidas, donde su bancada y sus aliados la aprobaron sin problemas por ser mayoría, caso contrario a lo que sucederá en el pleno. Y es singular que la legisladora haya utilizado esa frase, muy similar a la del presidente cuando dijo “esto apenas comienza”, al echar a andar su plan B cuando su reforma eléctrica fue rechazada. Al parecer, nos dicen, la bancada guinda y sus aliados ya echaron a andar el plan B de la reforma electoral, y preparan el camino, pues la Junta de Coordinación Política, que preside el morenista Ignacio Mier, aprobó realizar sesiones hoy y mañana, y podría suceder lo mismo que con el plan B de la reforma eléctrica, que fue aprobada en fast track en sólo cuatro horas, ya que se le dispensaron todos los trámites y se aprobó en el pleno. El plan B está en marcha, nos dicen.

En materia de deporte, no todo es futbol

Y mientras el Mundial de Futbol acapara los reflectores, nos recuerdan que en México avanzan los trabajos para impulsar una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, propuesta por la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mary José Alcalá. La idea es asegurar en la nueva ley, la igualdad de género y la diversidad en el deporte, superando fobias y toda forma de violencia. En la Cámara de Diputados, nos dicen, han comenzado los debates en un Parlamento Abierto, en el que todas las voces serán escuchadas. La idea es que México cuente con una ley de vanguardia en materia de deporte que no solo permita su desarrollo, sino que brinde plenas garantías para todos.