¿Los Tigres del Norte, un asunto de seguridad nacional?

Nos hacen ver que al parecer alguien ha decidido no acatar la orden que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre, al asegurar que se daría a conocer el monto que destinó el gobierno federal y de la Ciudad de México para pagar la participación de Los Tigres del Norte en la verbena popular en el Zócalo capitalino. Hoy, nos recuerdan, se cumple una semana de que esta instrucción fue girada, pero no ha sido cumplida. Se cruzan apuestas sobre el tema: algunos apuestan a que responderán, como lo han hecho varias veces con otros asuntos, que ya buscaron la información y que no la encuentran por ningún lado. Otros van por la opción de que será clasificada como un tema de seguridad nacional, y que revelar el monto de lo pagado pone en un serio riesgo a la patria, como también sucede de manera recurrente cuando se solicita información y se niega por razones de seguridad nacional

Del hotel, al Senado, las negociaciones

Nos cuentan que el cabildeo para convencer a senadores de oposición de las bondades de la reforma militar se mudó de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en la calle de Bucareli, al restaurante del Hotel Emporio, en el Paseo de la Reforma, frente a la sede del Senado. Ahí, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con diversos legisladores de oposición para tratar de lograr la mayoría calificada que permitirá extender hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Varios cafés y horas de negociación, nos hacen ver, fueron insuficientes para lograr el número de votos que Morena requería para que la reforma, presentada por el PRI, fuera aprobada. Ayer no se pudieron llevar buenas noticias a Palacio Nacional, pues lo más que se logró fue detener una votación que se veía perdida y ganar algunos días para negociar y presionar más opositores, pero la medalla por la aprobación nadie se la pudo colgar.

Ebrard presenta hoy el plan de paz para la guerra Ucrania-Rusia

Nos comentan que hoy el canciller Marcelo Ebrard presentará la propuesta de paz para Rusia y Ucrania ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La participación del canciller está programada como la última del día, para hablar sobre el planteamiento de pacificación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue esbozado por el mandatario el 16 de septiembre. Hoy, don Marcelo explicará a fondo, y ante la comunidad mundial, el plan de paz y finalmente se podrán conocer los detalles y las posibilidades reales de apoyo que pueda tener.

PRI Edomex manda señal de unidad