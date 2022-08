A los priistas les urge armar un escándalo

Un escándalo se armó ayer en redes sociales por la presencia de integrantes de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. Fue la bancada del PRI la que publicó una fotografía de un elemento de esa fuerza al interior de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro, acompañada de un sentido reclamo al presidente Sergio Gutiérrez Luna: “La GN invade la Cámara de Diputados. Presidente, te excediste en tus facultades. Violaste de nueva cuenta el recinto. Desde los días del cuartelazo no se había visto tal agresión. Exigimos saques a la guardia de San Lázaro”... Nos dicen que, en realidad, la Guardia Nacional resguardó el área de pagaduría unos minutos, pues se estaba realizando el pago del Fondo de Ahorro Capitalizable de los trabajadores al servicio del Estado (Fonac); después de que el dinero fue entregado, se retiraron. Nos hacen ver que este tipo de acciones puede ser un síntoma de desesperación y les resta credibilidad.

La razón por la que la secretaria del Trabajo no ha ido al pozo

Nos hacen ver que a algunos viejos políticos les vino ayer a la mente la famosa frase del exgobernador priista de Veracruz, Miguel Alemán, que cuando le preguntaron por qué no suspendió sus vacaciones de fin de año para regresar al puerto a encabezar personalmente las labores de emergencia durante el incendio del famoso mercado Hidalgo, respondió: “Yo no soy bombero”. Ahora, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo ayer a los reporteros que le preguntaron la razón por la que no ha estado en el pozo en Sabinas, donde hay 10 mineros atrapados, que no lo ha hecho porque las labores de rescate las llevan a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil. Quizá, nos dicen, doña Luisa María podría caminar algunos pasos y ver que hay otros pozos en los que mineros trabajan sin seguridad social, sin los equipos adecuados, sin condiciones de seguridad, y que cualquier día podrían ser víctimas. Y ya en el lugar, quizá, darles a las familias de los trabajadores atrapados el consuelo de que el gobierno federal les garantizará que se hará justicia, y que los responsables serán castigados.

La señora Miranda de Wallace ante la Fiscalía, esta vez como indiciada

Nos comentan que hoy la señora Isabel Miranda de Wallace deberá testificar como indiciada ante la Fiscalía General de la República. Doña Isabel ha iniciado una campaña con la que busca evitar que la Suprema Corte revise la legalidad de la prisión otorgada a los presuntos secuestradores de su hijo, luego de que han sido presentadas nuevas evidencias que buscan demostrar que los arrestados son inocentes y que fueron torturados por el personal del entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. En esta ocasión, la señora Miranda es indiciada y se busca probar que ella habría falsificado información con el fin de descarrilar el proceso en la Suprema Corte. Así que hoy rendirá su declaración y ya se verá qué le depara el destino.

Dónde quedaron las dietas del suplente de Bonilla

Nos cuentan que, si bien en primera instancia la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Senado llamar al suplente de Jaime Bonilla, Gerardo Novelo, para ocupar su escaño y cobrar la dieta, nunca se cumplió la sentencia y ahora que retornó a la Cámara Alta el exgobernador de Baja California, nos dicen que hay la duda de quién cobró casi 5 meses de dieta. En el recinto legislativo nos aseguran que los recursos sí fueron entregados puntualmente en las oficinas correspondientes donde nunca dejó de despachar Bonilla.