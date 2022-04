La visita de Adán Augusto a la Corte

Un día antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica reformada por la actual administración, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, acudió al máximo tribunal. Nos comentan que el funcionario no estuvo en el segundo piso de la Corte, donde está la oficina del ministro presidente Arturo Zaldívar, sino que se le vio por los pasillos del tercer nivel, donde se encuentran las ponencias del resto de los integrantes del pleno. Vale la pena recordar que se requieren solo 4 de 11 votos para impedir que la Ley de la Industria Eléctrica sea declarada inconstitucional, como lo pidieron senadores de los partidos de oposición. Le podemos confirmar que las ministras Margarita Ríos y Norma Lucía Piña no fueron visitadas por el secretario, sin embargo, no fue posible saber con qué otras u otros, de los ocho ministros restantes se encontró don Adán en la víspera de la votación de este asunto toral para el actual gobierno.

¿Vacaciones por reforma?

Nos platican que esta misma tarde, los coordinadores parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados se enfrentarán a una difícil decisión, la de cambiar sus vacaciones por la reforma eléctrica. En el calendario que se aprobó al inicio de esta Legislatura, se establece que la próxima semana será inhábil, incluso ayer miércoles sesionaron para que no se les acumule el trabajo y puedan tomar desde mañana su periodo de asueto. Sin embargo, la bancada de Morena y aliados insisten en que la iniciativa presidencial se debata en el pleno el 13 de abril. La estrategia, nos dicen, puede ser benéfica para los promotores de la propuesta, pues al ser una reforma constitucional, la votación debe ser presencial y si algunos opositores faltan por tomarse las vacaciones de Semana Santa, los legisladores de la autollamada Cuarta Transformación tendrán más posibilidades de alcanzar las dos terceras partes. Así que si Morena y aliados logran que se modifique el calendario, la oposición tendrá que optar entre la playa o la reforma.

El secretario de la Defensa impulsa carrera de AMLO

Las fuerzas armadas se han convertido en un gran apoyo para el Presidente, en especial porque con su impulso le ayudan a construir las que serán las obras de infraestructura emblemáticas de su sexenio. Sin embargo, el mandatario mostró ayer en su cuenta de Twitter que el apoyo militar abarca otros ámbitos. Informó que por la tarde jugó cinco entradas de beisbol, y que, de tres oportunidades al bat, bateó dos hits y un toque de bola por la raya, además de que produjo una carrera y anotó otra. “Me impulsó para anotar el general Sandoval”, dijo el mandatario, quien acompañó el mensaje con un video en que se ve cuando el general secretario de la Defensa batea un hit y él llega al home.

Sesión de alta temperatura

En una mediadora se tuvo que transformar ayer la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. Nada sencillo, nos dicen, le resultó calmar los ánimos tanto de sus compañeros de bancada, como de la oposición durante la discusión por el uso de un avión de la Guardia Nacional y la asistencia del secretario de Gobernación y el jefe de la propia Guardia Nacional a actos partidistas de Morena en Coahuila y Sonora. Aunque la sesión tuvo momentos de alta temperatura y tensión, nos hacen ver que la senadora logró encauzar la confrontación y se acabó por tener un acalorado, pero civilizado, choque de opiniones y mucho debate.