La travesura de Irma Eréndira Sandoval

Muchas voces aseguran que la secretaria de la Función Pública, la otrora poderosa zar anticorrupción de la autollamada Cuarta Transformación, Irma Eréndira Sandoval, está muy cerca de dejar el cargo. Algo pueden tener de cierto esas versiones, nos dicen, pues doña Irma pretende hacer uso de uno de los sistemas de contratación de trabajadores más aborrecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el del outsourcing. Nos hacen ver que pese a ser una de las dependencias más críticas en el tema de la subcontratación, la Función Pública alista la entrega de un contrato para la limpieza de sus oficinas bajo este esquema laboral, y para tal efecto, lanzó una invitación a cuando menos tres personas para que le presten este servicio. Nos detallan que el fallo de la entrega de este contrato se dará el próximo 6 de mayo por la tarde. Así que, si en verdad Sandoval deja pronto la Secretaría, habrá hecho una travesura antes de irse. Otra, travesura, añaden algunos.

Políticos no desaprovechan la tragedia para hacer grilla

Hoy, en el inicio de las sesiones de la Comisión Permanente, no sólo se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia sucedida en la Línea 12 del Metro, sino que se fijarán posturas de los grupos parlamentarios en torno a la presunta responsabilidad de autoridades actuales y anteriores. En medio de las campañas electorales, rumbo a las elecciones intermedias del 6 de junio, opositores y oficialistas intercambiarán acusaciones y reclamos. En la agenda opositora está la propuesta de crear una comisión legislativa que dé seguimiento a las investigaciones para evitar que se pretenda proteger a algún posible responsable. Estas comisiones poco han servido, pero eso sí son muy útiles para hacer ruido, y en este momento en que está en juego el poder político, es más relevante la grilla que la justicia para las víctimas.

El corajudo López-Gatell

Algunos de sus millones de admiradores deberían recomendarle al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, que ya no haga tantos corajes, pues le va a dar algo. Cada que puede, don Hugo, muestra su inconformidad contra los profesionales de la salud que han solicitado un amparo para ser vacunado contra Covid-19. El enojón rockstar de la 4T siempre encuentra la manera de sacar a colación a los “quejosos” que se han valido del Poder Judicial para obtener algo que por obligación le corresponde al Estado brindar: una vacuna, sin distinguir si pertenecen al personal sanitario público o privado. Además, el popular funcionario no se cansa de reiterar que la vacuna contra la Covid-19 no se debe aplicar a alguien solo porque así lo desee y acusó a los profesionales de la salud que la han obtenido mediante la vía judicial de “saltarse la fila porque se anticipan a la vacunación”. Que sus fans le regalen un tecito para que le recoja la bilis y le borre la obsesión contra quienes ejercen su derecho a exigir la protección de la vacuna para continuar realizando su trabajo de atención a la población.

Sandoval, seis meses prófugo

El exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval cumplió ya seis meses prófugo y por medio de Interpol, es buscado en 192 países. Don Roberto suma acusaciones en la Fiscalía de Nayarit y una en la Fiscalía General de la República (FGR), y aunque el año pasado las autoridades lo ubicaron en Nuevo León, a medio año de la primera orden de aprehensión en su contra no aparece por ningún lado. La pregunta obligada es si en verdad lo están buscando con ganas de encontrarlo o estarán esperando a que algún día se presente con las manos estiradas ante el Ministerio Público para entregarse.