La pitonisa de Palacio Nacional

Nos hacen ver que la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” dentro de la conferencia mañanera del Presidente, Ana Elizabeth García Vilchis, no solo descubre mentiras del pasado, sino que también sabe lo que pasará en el futuro. Ayer adelantó lo que el mandatario dirá la próxima semana, puntualmente el 19 de mayo. Doña Ana dijo: “a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el 19 de mayo que no existe un decreto para obligar a las aerolíneas a incrementar sus vuelos al Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’, los medios de comunicación se han dedicado a decir lo contrario, que se obliga a las aerolíneas a migrar al AIFA, lo cual no es verdad”. ¡Sorprendente!

Diputados quieren home office por “No Circula”

Nos platican que, en la bancada del PRI, en la Cámara de Diputados alistan una propuesta para establecer que el home office aplique ya no solo en pandemia, sino también durante las contingencias ambientales. La propuesta, nos dicen, ha sido vista con buenos ojos por el resto de las bancadas, y es muy probable que transite en el siguiente periodo de sesiones. ¿Será muy complicado llegar al Palacio Legislativo en transporte público y, como el resto de los ciudadanos, dejar un día el auto en casa?

Kenia López vs. Claudia Sheinbaum

Hoy, la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, presentará ante la Cámara de Diputados una solicitud de Juicio Político contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el tema del colapso de la Línea 12 del Metro. La senadora acusa a la gobernante capitalina de ocultar información del peritaje de DNV, en la que su administración sale mal parada. La panista ha señalado que “los pecados de Sheinbaum ya son muchos”, pues pretende ser juez y parte en las investigaciones de la tragedia en el Metro, además de comportarse como “delincuente electoral” al violar la veda para promover la consulta de revocación de mandato. ¿Avanzará esa solicitud en el Senado?

Los desmemoriados de la CNTE

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharán este domingo desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, para exigir “la abrogación de la mal llamada reforma educativa” del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación y un aumento salarial de emergencia de 100 por ciento. Hasta ahí, todo normal, pero lo que de plano confunde, es que otra de sus demandas es que los reciba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, los centistas quieren hablar con el mandatario para decirle que están en contra de su reforma y que debe dar marcha atrás, y que además les doble el salario. Al parecer los profes además de ilusos también andan mal de la memoria, pues desde hace ya algún tiempo el Presidente, al que ayudaron a ganar en 2018, los metió en el costal de los conservadores.