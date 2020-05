La frontera seguirá cerrada

En este nuevo inicio de semana deberá haber un anuncio de parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), y es que la línea divisoria terrestre entre Estados Unidos y México prolongará su cierre parcial dado que los contagios se mantienen en ambos lados del río. Este 19 de mayo se cumple la fecha de cierre parcial que Donald Trump impuso en la frontera entre las dos naciones; sin embargo, ante la continuación del brote de Covid-19, la apuesta de las autoridades es mantener el cierre hasta fin de mes, cuando menos. Seguirán, eso sí, los viajes esenciales a menos que el caprichoso presidente del norte tenga alguna nueva ocurrencia.

Ejemplo de honestidad mexicana

Hablando del país vecino y los paisanos allá… En tiempos de la pandemia de Covid-19 se ha desatado una crisis de desempleo en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero ese no ha sido pretexto para un mexicano que recién dio un ejemplo de honestidad allá. Se trata de José Núñez, quien se encontró 135 mil dólares en una maleta en calles de Albuquerque y, sin pensarlo, entregó el dinero a autoridades, por ello, la cónsul de México en aquella región estadounidense, Norma Ang Sánchez, lo recibió a él y a su madre, en el consulado, para hacerle un reconocimiento. Pese a lo anterior, los medios en Estados Unidos han destacado más el supuesto camino libre que aún tienen las drogas desde el sur hacia el norte.

A más conferencias, ¿más información?

Nos cuentan los que saben que la 4T ya enfermó de “conferencitis”, al grado que al Salón Tesorería de Palacio Nacional es conocido como “el estudio” de la actual residencia de AMLO. Encima, esta semana se estrenó otra conferencia sobre los programas sociales de varias dependencias, lo que hace que entre los reporteros se bromee que los horarios de transmisión ya parecen cartelera. ¿Representa esta diversidad una mejor comunicación? La sobrerrepresentación de medios con vocación de halago –a quienes además siempre les dan la palabra— y la ausencia de varios colegas por precaución ante el coronavirus, hace que las preguntas incisivas sean más complicadas de hacer.

Fake news sobre la Corte

Hasta dónde llegan las noticias falsas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dirige el ministro Arturo Zaldívar, afirmó que detectó la difusión de información falsa sobre su próximo regreso a las actividades presenciales; por alguna razón, se ha deslizado la versión de que será 3 meses después de la meta que los mismos ministros se han puesto. Por eso solicitan que no se debe caer en confusiones y que no tienen intención, hasta ahora, de ampliar la suspensión de sus actividades. Aclararon que la pausa de actividades presenciales permanecerá hasta el próximo 31 de mayo y no hasta agosto como se ha querido sorprender a los usuarios.

