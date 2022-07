Hay de amigos a amigos en Palacio Nacional

Nos comentan que ser amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sus ventajas y si no cree esto, pregúntele a Jean-Luc Mélenchon, excandidato presidencial de Francia, y cercano del Ejecutivo federal, quien ayer dispuso de la totalidad del Salón de Usos Múltiples en Palacio Nacional para ofrecer una conferencia de prensa tras su reunión con el Presidente mexicano. Nos detallan que este espacio por lo general está reservado para funcionarios de alto nivel de Presidencia, de la Secretaría de Hacienda o para conferencias de temas importantes a nivel nacional. Nos hacen ver que este detalle de distinción por parte de la Presidencia no se ha mostrado con otros políticos extranjeros, puesto que varios de ellos han tenido que ofrecer conferencias banqueteras en los alrededores de Palacio, como el exsecretario de Estado y actual enviado especial del presidente Joe Biden para el clima, John Kerry, o el actual embajador estadounidense en México, Ken Salazar, de quien ha dicho el Presidente “es mi amigo, y es un hombre bueno”. Hay de amigos a amigos.

Encuentro a bordo del Méxican-One

Ayer, a más de 10 mil pies de altura, en un vuelo comercial de Washington a la Ciudad de México, los embajadores de México y Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán y Ken Salazar, respectivamente, tuvieron un encuentro, luego de que el diplomático mexicano se reincorporó a sus labores tras recuperarse de Covid. El embajador estadounidense bromeó y dijo que estaban en el “Mexican One” (en referencia al avión presidencial de Estados Unidos, el Air Force One). Para el recuerdo, se sumaron a una fotografía Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y el empresario Guillermo Vogel.

La burbuja de Delfina

Aunque aún no se sabe quién será el, o la elegida, por Morena para competir por la gubernatura del Estado de México, algunos nos hacen ver que hay señales que pueden dar color sobre a quién favorecerán las encuestas. Aseguran que mientras algunos de los aspirantes andan muy movidos en actos públicos, incluso dando entrevistas a medios de comunicación, a quien tienen como en una burbuja es a la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, quien no se expone a preguntas de la prensa. Vaya, si siquiera se pronunció sobre el acuerdo aprobado por comisiones del INE para obligar a los partidos a postular a mujeres en alguna de las elecciones de 2023, que, a decir de algunos, le abre la puerta a la profesora. ¿Será que doña Delfina está ejecutando la antigua doctrina priista de que la que se mueve no sale en la foto?

Atacarán acuerdo que obliga a postular mujeres

Nos cuentan que, aunque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aún no avala el acuerdo aprobado por comisiones del instituto, en el que obliga a los partidos y coaliciones a postular en el Estado de México o Coahuila, donde tengan mayores posibilidades de ganar, a una mujer, ya se preparan acciones en contra de esta medida. Nos dicen que aspirantes de Morena que consideran que se verían afectados en la elección mexiquense, estudian los recursos que pueden interponer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) para tirar dicha propuesta. Quienes están en contra de ese acuerdo, argumentan que la medida es injerencista de los procesos internos de los partidos y los condena a elegir a una candidata, aunque no gane encuestas o tenga posibilidades de triunfo. Nos aseguran que este tema no solo incomoda en Morena, sino que también a algunos partidos de oposición.