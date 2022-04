Hacienda pagará boletos para Six Flags

Nos cuentan que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) alista la billetera para pagar cientos de miles de pesos en entradas para Six Flags. Según nos detallan, pese al discurso reiterado de austeridad, la dependencia emitió la convocatoria de un estudio de mercado para la adquisición de hasta mil 300 boletos de entrada a ese parque de diversiones en el sur de la Ciudad de México para el Día del Niño, el 30 de abril. Nos hacen ver que, teniendo como referencia el gasto que se hizo en 2020, Hacienda pagará más de medio millón de pesos en estas entradas. A veces las prioridades presupuestales resultan un poco confusas para los observadores fuera del gobierno. Tal vez Hacienda tenga explicaciones que convenzan a tirios y troyanos. ¿Será?

Que sí hay dinero para pruebas Covid… en la Cofece

Nos comentan que la Comisión Federal de Competencia (Cofece), lanzó la licitación 41100100-LP11-22 para la contratación de un servicio de laboratorio clínico para la realización de pruebas de Covid, de las consideradas más confiables, las llamadas PCR. Nos adelantan que este concurso, del cual se dará el fallo el próximo 26 de abril, representará el gasto de una cifra con varios ceros. ¿Será que ese organismo autónomo no toma en cuenta la política que ha aplicado la Secretaría de Salud durante toda la pandemia? El encargado de la estrategia gubernamental contra los contagios siempre colocó en segundo plano la realización de pruebas diagnósticas. Habrá que ver quiénes son los que tendrán acceso a ese servicio dentro de la Comisión.

¿Aliados o contrincantes?

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguran que no hay línea en ese movimiento magisterial acerca de participar o no este domingo en la consulta sobre revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nos hacen notar que por lo menos en Chiapas han estado circulando en los últimos días entre los centistas folletos que enumeran y explican supuestas razones para abstenerse de ser parte del ejercicio. Nos cuentan que en Oaxaca, donde cerca de 80 mil maestros pertenecen a la CNTE, también fueron distribuidos volantes en contra del proceso. ¿Será que son fintas de los líderes, que comienzan hoy los trabajos de su Congreso Nacional Político Educativo en la sede de la Sección 9 de la CNTE, en el Centro Histórico de la Ciudad de México? Nos comentan que habrá que esperar al domingo para saber si hubo postura uniforme o dejaron que los docentes decidieran individualmente. Las señales previas a esa reunión indican que la vieja alianza con el movimiento del presidente ya no es tan clara.

Choques postergados, no cancelados

Nos cuentan que la sonada disputa entre importantes figuras del gobierno solo da la impresión de haber amainado, pero sigue en curso. En el caso de las diferencias y acusaciones cruzadas entre el exconsejero jurídico de Presidencia Julio Scherer Ibarra y el fiscal general Alejandro Gertz Manero, sigue abierto el conflicto. Luego del revés legal que se llevó la Fiscalía General de la República con el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, los ojos están sobre el caso de los abogados que han sido relacionados con don Julio, a los que se les imputa presuntos delitos de extorsión. Pese a la nueva posposición de la audiencia, nos hacen notar que los fiscales de la dependencia que encabeza don Alejandro mantienen la decisión de procesarlos. La moneda está en el aire en este tema, nos dicen, pero los choques están lejos de haber terminado.