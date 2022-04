Golpe legislativo a AMLO, agarra a Mario Delgado en la playa

Quien decidió tomarse con calma el tema del rechazo a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, fue el líder nacional de Morena, quien convencido de que la llamada Ley Bartlett no tenía futuro, se puso fresco, con short y camiseta, y de plano, se fue a la playa. El domingo por la noche, mientras su bancada en San Lázaro daba la batalla, Mario Delgado, regresaba de Puerto Escondido aún con ropa de playa. Cámaras indiscretas lo captaron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, llegando del bello destino oaxaqueño. Don Mario comenta que dos cosas lo llevaron el fin de Semana Santa a Oaxaca: “Revisar la campaña y un tema personal”. Qué ganaba don Mario con quedarse en la ciudad a preocuparse si sabía que el domingo no habría resurrección.

La venganza de la 4T

Todo va a cambiar en la Cámara de Diputados, advierten legisladores morenistas. Nos cuentan que habrá un antes y un después en la relación entre los bloques Morena-PT-Verde y PAN, PRI y PRD. Nos adelantan que en Morena hay ánimos muy encendidos que no piensan perdonar el que no se haya aprobado la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y quieren venganza. De entrada, nos dicen, van a dejar en el tintero una reforma propuesta por el PRI para prohibir los dobles remolques en las carreteras, tema que ya tenía un avance importante. Además, aseguran que se terminaron los dictámenes de consenso que impulsaban las bancadas opositoras; así como algunas iniciativas del PAN. Habrá que ver cuánto tiempo le dura el enojo a Morena quien, si quiere que sean aprobadas las otras dos reformas constitucionales anunciadas por el Presidente, tendrá que suspender la venganza para negociar.

El Verde se queda sin dos diputados

Nos platican que, a Carlos Puente, líder de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, le ganó el enojo. Ayer decidió expulsar a la diputada Rocío Alexis Gamiño, quien el domingo votó en contra de la reforma eléctrica del Presidente, contraviniendo el sentido del sufragio de su grupo parlamentario. Lo que no se sabe es si esto afectará de algún modo a los verdes, pues ayer, el diputado Andrés Pintos —quien también votó contra la reforma de AMLO— dejó la bancada para pasarse a Movimiento Ciudadano. Con ambas bajas, PVEM se queda con 40 legisladores, mientras que la ahora diputada sin partido, nos dicen, anda coqueteando también con los naranjas, quienes de convencerla crecerían su bancada a 26 legisladores, dos más de las que tenían el sábado de gloria. Don Carlos dijo el domingo que él votó por la iniciativa energética de Enrique Peña Nieto, pero que “errar es humano”. A ver si el Verde no acaba por cometer un error al cerrar las puertas de su bancada a quienes no ven todo como él.



Sin concluir en la Corte el tema de la Ley Eléctrica

Aunque el pasado 7 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó la discusión de la acción de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), el tema no está cerrado para los ministros. Para tener formalmente concluido ese asunto los integrantes del pleno del máximo tribunal debían votar ayer la aprobación del acta de la sesión del 7 de abril, sin embargo, en privado determinaron hacerlo hasta hoy. Nos comentan que esto puede deberse a que se realice una revisión de la votación de dicha discusión, debido a que se han expresado dudas sobre el conteo de los votos.