Excandidatos presidenciales en la lista de Lozoya

En 60 páginas el exdirector de Pemex, hace su relato y versión de la manera en que la empresa brasileña Odebrecht no solo realizó acuerdos para la entrega de sobornos por contratos, sino que llegó el momento que logró tener influencia sobre las decisiones del Presidente y del Poder Legislativo de México. Logró, dice Emilio Lozoya, “ejercer control sobre las instituciones del Estado”. De ser cierto lo señalado por el exfuncionario en busca de obtener beneficios legales, el dinero de la firma brasileña pasó no solo por el presidente en turno, Enrique Peña Nieto, sino que alcanzó por vía del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quienes en 2018 fueron los candidatos a la presidencia, Ricardo Anaya, del PAN, y José Antonio Meade, aspirante del PRI.

El desayuno AMLO y Domínguez

Nos comentan que el mensaje que ayer dio el gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, fue construido con mucho cuidado para dar respuesta a varios destinatarios. Primero, nos explican, “al delincuente” Emilio Lozoya Austin, quien acusó a Domínguez de haber recibido sobornos en el sexenio pasado. Después, al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí presente, y quien días atrás había pedido transparencia y no culpar a diestra y siniestra. Y en tercer lugar a las instituciones del país para que hagan una investigación seria para no hacer un circo político con las declaraciones de Lozoya. Nos dicen que, pese a la firmeza de su mensaje, Domínguez, buscó no afectar la relación de respeto y cordialidad que ha mantenido por el presidente, y que una muestra de ello se dio ayer mismo ya que el presidente y el gobernador desayunaron juntos. Además, también, se concretó con la federación el equipamiento del nuevo hospital general de Querétaro.

IMSS “embarra” a Germán Martinez, y él revira

A quien no le gustó nada la nota informativa del IMSS en la que confirma que tres de sus delegaciones regionales signaron 56 contratos con una empresa, propiedad de Rafael Jesús Caraveo, quien es uno de los protagonistas del videoescándalo panista de los fajos de billetes, fue al senador Germán Martínez, quien fuera titular de esta dependencia los primeros seis meses de la 4T. El IMSS dijo que la mayoría de esos contratos se entregaron en el primer semestre de 2019, es decir en la gestión de Martínez. En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, don Germán se desmarcó de la investigación que abrirá el IMSS para revisar los contratos otorgados a Caraveo y agregó que está dispuesto a explicar lo que quieran, pues no llegó a Morena a pedir perdón a nadie y menos a hacer negocios. Pero adelantó que, si se le va a llamar a cuentas, de una vez que se le explique qué pasó con la denuncia que presentó sobre el desabasto de medicamentos y que no llegan los insumos a las delegaciones.

Y el PRI, calladito se ve más bonito

Los legisladores del PRI en la Comisión Permanente del Congreso de Unión, este miércoles, no se subieron al cuadrilátero, que no tribuna, de un debate sobre el caso Lozoya en el que estaba cantado el encontronazo de Morena y el PAN. Los morenistas se fueron contra Acción Nacional como una oposición corrompida para comprar votos en las urnas y en el poder Legislativo, mientras que el senador panista Julen Rementería reprochó a la autollamada Cuarta Transformación sus fracasos en el manejo de la pandemia, la economía y la seguridad pública. Y los priistas, en cuyo gobierno ocurrieron los actos de corrupción de Emilio Lozoya se quedaron muy callados. ¿Por qué será?