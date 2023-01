El rector Graue abrió interpretaciones para todos los gustos

Nos cuentan que tras el mensaje del rector de la UNAM, Enrique Graue, sobre el caso de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, cada quien entendió lo que quiso entender. Quienes exigen la renuncia de la integrante de la Suprema Corte resaltaron que el rector confirmó la existencia de un plagio, quienes piden una investigación más amplia resaltaron el anuncio de que el caso será revisado por el Comité de Ética del Consejo Universitario e incluirá las evidencias que continúan surgiendo, y quienes quieren que de plano se cancele el título a Esquivel, destacaron que la Comisión de Honor buscará nuevos caminos para aplicar sanciones. Nos hacen ver que en las redes sociales, los matices se pusieron de lado y lo que predomina es la denuncia de falta de contundencia. En lo que sí hubo consenso es en que la postura de la UNAM fue firme… en el caso de Dani Alves, claro.



Piden elección abierta al PAN para 2024

En cónclave privado con varias organizaciones civiles, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, aseguró que el proceso para seleccionar al candidato presidencial de la alianza opositora será democrático y con piso parejo para los aspirantes, cuenten o no con militancia partidista. Nos hacen ver que en los grupos que se identifican como sociedad civil independiente de los partidos, la exigencia es que haya una elección abierta a los ciudadanos, de preferencia organizada por el INE, porque si todo termina en una decisión de las cúpulas de PAN, PRI y PRD, la coalición se caerá a pedazos. Hasta ahora, los dirigentes partidistas hablan de democracia, pero no se han animado a comprometerse con una votación abierta. En el encuentro estuvieron dirigentes del Frente Cívico Nacional, Unidos por México y Poder Ciudadano, entre otros grupos. A don Marko lo acompañaron Santiago Creel, Jorge Romero y Laura Esquivel. Y por ahí estuvo Claudio X. González, uno de los villanos favoritos del inquilino de Palacio Nacional.



La aventura guatemalteca de consultores cercanos al PAN

Nos cuentan que un grupo de consultores vinculados al PAN y el PRI, arribaron a Guatemala para tomar las riendas de la campaña de Edmond Mulet, aspirante del partido CABAL a la presidencia de Guatemala, de la que están muy al tanto en Morena. Entre los estrategas que se trasladaron al país vecino, nos detallan, está el excandidato del PAN a la gubernatura de Guerrero, Jorge Camacho Peñaloza, quien será el consultor general de la campaña en la que se prevé un clima de acusaciones entre contendientes al mero estilo de la polarización que se vive en México. Allá, nos hacen ver, causó mucha extrañeza la llegada de asesores mexicanos, que desplazaron a estrategas locales y españoles.



¿Quién platica con Bad Bunny?

Hace poco más de un mes el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió públicamente al cantante de reguetón Bad Bunny ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo, y la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que ya se tenían pláticas con su equipo. Sin embargo, no hay claridad sobre quién hace estas gestiones. Nos detallan que un particular pidió, vía Ley de Transparencia, copia de las solicitudes al cantante y la jefatura de Gobierno dijo no tener registro de ello, mientras que la Secretaría de Cultura local, encargada de los eventos masivos en la ciudad, respondió que no ha realizado ninguna solicitud. ¿Será que las pláticas con Bad Bunny realmente existen o son como aquello de que ya viene un sistema de salud igual al de Dinamarca?