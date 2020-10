Doctorado fake a Palazuelos

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), desautorizó el doctorado Honoris Causa que, la semana pasada, entregó el Colegio Internacional de Profesionistas C&C al actor Roberto Palazuelos, pero que tenía flamantemente los membretes de San Lázaro y del Senado. Nos cuentan que Sauri fue categórica sobre este reconocimiento, que firmaron los diputados del PT, Emilio Manzanilla y/o Fernando García Hernández, y dijo: “la Cámara de Diputados no es una institución académica para andar otorgando grados de Honoris Causa a nadie, ni patrocina a nadie para doctorados Honoris Causa de ninguna naturaleza”. La legisladora yucateca dijo que el área jurídica de la Cámara ya está viendo cuál es el mejor procedimiento para dejar claro que San Lázaro no tiene participación en estos grados Honoris Causa. Agregó que si no media autorización expresa, no se debe utilizar el membrete de la Cámara, y alertó a sus compañeros a que hagan caso de esta recomendación, porque abusando del entusiasmo de los legisladores, quienes aceptan invitaciones de organizaciones, éstas se sienten con el derecho de usar el emblema de la Cámara de Diputados.

El pleito que viene en Morena

Quien piense que al interior de Morena se acabaron los gritos y sombrerazos con el resultado de la encuesta que le dio la ventaja a Mario Delgado, simplemente se equivoca. Nos cuentan que al conocer las tendencias del INE, inmediatamente en distintos chats de la bancada la pregunta constante fue: "¿Y ahora quién va a ser el coordinador?", pues no adelantan que se prevé una lucha interesante por quedarse con el liderazgo en la bancada, que no es menor debido a que automáticamente se hace presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano legislativo más importante de la Cámara de Diputados. Nos hacen ver que suenan dos diputados muy cercanos al propio Mario Delgado: Ignacio Mier y Sergio Gutiérrez. También se menciona que Alfonso Ramírez Cuéllar podría regresar de su licencia y buscar este cargo. A quienes ven más lejos, pero se les menciona, son a los vicecoordinadores Tatiana Clouthier y Pablo Gómez, sin embargo, hay quien dice que en sus horizontes no está ser líderes de los morenistas en San Lázaro. Haga sus apuestas. Lo único cierto es que los golpes bajo y sobre la mesa volverán en próximos días.

Senadores, en carrera contra el Covid

Urge al Senado aprobar la Ley de Ingresos que estará vigente en 2021, por el rebrote del coronavirus y la complicación que supone la concurrencia de sus 128 integrantes a la sede legislativa. Nos dicen que el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Alejandro Armenta Mier, propone que esa ley fundamental para la marcha de la economía esté aprobada el martes 27 de octubre. Nos dicen que es una carrera contra el tiempo, pues si las autoridades de la Ciudad de México vuelven a semáforo rojo, la Cámara alta deberá volver sólo a reuniones virtuales y a la parálisis que tuvo durante meses.