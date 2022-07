Dice que no, pero Monreal le lleva la contra al Presidente

Nos cuentan que el zacatecano Ricardo Monreal no desaprovecha un día para no quedarse fuera de la competencia para el 2024. El coordinador de Morena en el Senado presentó en redes sociales su “Proyecto de Nación 2024-2030”, en el que se proyecta como “el presidente de la reconciliación”. Nos hacen ver que esa mera definición entraña una crítica al mandatario López Obrador y, a querer o no, lo responsabiliza del clima de polarización y le carga la responsabilidad de su política de considerar cualquier crítica como ataque y a cualquier ciudadano que exprese un desacuerdo, como opositor o hasta conspirador. En su plan, preámbulo de programa de campaña, don Ricardo adelanta “una guía para encontrar el camino hacia el desarrollo, para darle contenido a los reclamos sociales de una mejor calidad de vida, con seguridad, con certeza, con esperanza” y hasta propone una reforma fiscal. Nos hacen ver que por mucho menos que eso, diversos personajes se han ganado entrar en la lista de considerados “enemigos” de Palacio Nacional. Pero don Ricardo insiste en que él cierra filas con don Andrés Manuel.

La Nueva República de Porfirio

Otro morenista que parece querer ponerle el cascabel al gato es el viejo lobo de mar Porfirio Muñoz Ledo, quien ayer presentó su fundación “Nueva República” y soltó la frase de que la transición democrática iniciada hace 36 años “está secuestrada” por la concentración del poder. Aunque hay quienes insisten en que don Porfirio ya va de salida y no tiene peso dentro de Morena, nos cuentan que sus declaraciones son recibidas con disgusto en algunas oficinas cercanas al despacho presidencial.

En la SEP se dicen tranquilos con la posible salida de Delfina… ¿y con el relevo?

Nos cuentan desde la sede de la Secretaría de Educación Pública que ahí adentro todo está “tranquilo” después de que la encuesta de Morena para perfilar a su abanderado a la gubernatura del Estado de México puso como la más conocida a la titular de la dependencia, Delfina Gómez. Durante semanas circularon versiones de que la maestra Delfina no estaba muy convencida de volver a competir por el gobierno mexiquense, pero ahora las señales son que ya está lista para dejar su despacho a finales de este mes, si la segunda etapa de encuestas de su partido ratifica la tendencia. Lo que sí empieza a causar inquietud, nos hacen ver, es el tema de quién será el relevo. Como desde Nueva York se descarta al embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, queda el subsecretario José Luis Concheiro como el aspirante más visible. Es el favorito de los más duros de la 4T, pero su discurso muy al estilo del desaparecido Partido Comunista setentero pone los pelos de punta a algunos. Hagan sus apuestas.

Habrá candidatas pese al enojo de los partidos

Nos hacen ver que en las próximas semanas los partidos deberán ajustar sus documentos básicos para postular al menos a una mujer para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, si no quieren desacatar la orden del INE. La decisión, nos comentan, causó molestia en todos los partidos, los cuales señalaron que el órgano electoral se extralimita en sus facultades. Veremos cómo repercute el acuerdo en el juego interno de los partidos y en la decisión de candidaturas.