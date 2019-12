De Trump a AMLO con amor

Quién dice que en política no hay coincidencias. Hace solo unos días el fiscal general de Estados Unidos visitó México y se entrevistó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a raíz de esa charla el mandatario mexicano ha recibido tres regalos navideños. El primero, el viernes con la decisión del presidente Donald Trump de no designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y con ello alejar la posibilidad de operaciones policiales o militares estadounidenses en territorio mexicano. El segundo, el fin de las negociaciones del T-MEC y el compromiso de su ratificación. Y el tercero, la detención del exsecretario de Seguridad Pública federal del entonces presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien es acusado de colaborar con el narcotráfico y de recibir millonarios sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán, este último obsequio tiene la ventaja de que puede ser usado por AMLO para cuestionar el modelo de combate al crimen de quien se ha vuelto uno de sus principales críticos, Felipe Calderón. Y por si fuera poco, también queda el mensaje de que así como se mencionó a García Luna en el juicio contra El Chapo y acabó detenido y acusado, también se mencionaron otros nombres, como el del expresidente Enrique Peña Nieto, quien nos hacen ver, preferirá mantenerse en el bajo perfil. Al final, hay tres cajas bajo el árbol de Navidad con etiquetas que dicen: De Trump, para AMLO, con cariño.

Regalan de Navidad retrato del Presidente

Difícil una descripción, pero los diputados de Morena y sus aliados del PT, PES y Verde estarán felices, felices, felices por el regalo navideño que viaja en diablitos, ojo no en renos, rumbo a sus oficinas en el Palacio Legislativo de San Lázaro: un retrato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan que hasta las oficinas de la Cámara Baja llegó este martes un cargamento de cuadros con una fotografía del tabasqueño, con la imagen en la toma de posesión del primero de diciembre de 2018. Los enviados de Santa Claus entraron con sus diablitos para repartir los regalos perfectamente protegidos para evitar cualquier raspón en los marcos o daño a la imagen del líder de la 4T. Así, nos comentan, los cubículos de las señoras y señores legisladores de los partidos en el poder podrán lucir con la imagen de AMLO. ¡Ah!, esos cuadros no están colgados ni en las oficinas del gobierno federal o como diría el clásico: no los tiene ni Obama.

Hay de delitos a delitos

Nos dicen que el PAN en el Senado intentó minimizar el arresto y la acusación de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en la administración del expanista Felipe Calderón, al compararlo con el robo de un libro que cometió el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero. El coordinador de los panistas, Mauricio Kuri, dijo que todos los delitos deben juzgarse por igual. Nos dicen que a don Mauricio no le falta razón, pero hay alguna diferencia entre robarse un libro, poner en vergüenza a todo el país y desprestigiar a la autollamada 4T y haber recibido millones de dólares de El Chapo Guzmán para permitirle traficar drogas. Ambos son delitos, pero uno de ellos, desde luego el de García Luna, es un poquito más grave.

Tour por Palacio Nacional

Nos dicen que después de la firma de protocolo modificatorio del T-MEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una comida a los equipos negociadores y luego, les mostró el Palacio Nacional. El mandatario, nos comentan, sirvió de guía de turistas en un recorrido acompañado por Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá; Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos; Jared Kushner, asesor del presidente Donald Trump, así como por el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario Jesús Seade y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.





En la foto: Donald Trump/Archivo EL UNIVERSAL