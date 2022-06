Concurso de coro para corcholata y orquesta en Morena

Apenas terminó la temporada electoral 2022 y en Morena ya se echaron a andar con todo para definir quién los abanderará en la contienda por la gubernatura del Estado de México en 2023. Como sabemos, las famosas corcholatas del presidente López Obrador ya fueron convocadas a Toluca el domingo. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López e incluso Ricardo Monreal estarán en la reunión a la que asistirán tres destacados integrantes del Grupo Texcoco: el senador Higinio Martínez; el jefe de Aduanas, Horacio Duarte, y la secretaria de Educación, Delfina Gómez, además del obradorista desde los tiempos del tabasqueño en el Gobierno capitalino, Pedro Zenteno, actual director del ISSSTE. Uno de estos cuatro irá por la joya de la corona mexiquense. Lo que nos cuentan es que, desatada la competencia interna, ya empezaron las pataditas por debajo de la mesa entre los otros cuatro, los grandotes, y por eso en Los Ángeles, California, el canciller Ebrard no sólo llevó la representación de nuestro país a la Cumbre de las Américas sino que tuvo que escuchar a un peculiar coro que le cantaba: “Ebrard, Ebrard, ¿qué pasa con Ebrard, que los consulados no pueden mejorar?”. A ver si el domingo no aparecen los niños cantores de Toluca y sube de tono el intercambio de picones entre tantos suspirantes del partido gobernante.

La narcocasa de la que AMLO no puede deshacerse

El pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población mexicana a comprar “cachitos” para el sorteo de la Lotería Nacional del próximo 28 de junio, en el que el Premio Mayor será una lujosa casa ubicada en la zona más exclusiva de Jardines del Pedregal, en el sur de la Ciudad de México. Lo que el jefe del Ejecutivo federal omitió informar es que esa casa perteneció al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, y que ha sido subastada y rifada por lo menos en cuatro ocasiones, pero nada más no sale. Nos aseguran que, si bien no es un secreto ni mucho menos el origen de la residencia, tanto la Lotería como el Presidente simplemente no dicen esta información durante las promociones del sorteo para que los compradores de boletos no se vayan a asustar y a dejar de comprar “cachitos”. ¿Será que por fin alguien se animará a comprar la excasa de un capo de ese tamaño y por fin salga la propiedad que le cuesta al gobierno federal varios miles de pesos de mantenimiento?



Hablando de reformas y traiciones…

Nos platican que tras el amago de Va por México de rechazar todas las reformas constitucionales de Morena, los guindas alistan su segunda oleada de asambleas informativas por todo el país para decirle a la ciudadanía que la reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador y ellos quieren aprobar, permitirá ahorrar recursos que, según el ya muy hecho discurso oficial, serían utilizados para ampliar la entrega de apoyos por medio de los programas sociales. La tirada, nos adelantan, es que la ciudadanía castigue electoralmente a la oposición y volver a la carga con las acusaciones de supuesta traición a la patria. Será el próximo martes cuando el coordinador morenista, Ignacio Mier, proponga ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el inicio del Parlamento abierto en la materia.