Cónclave de Va por México por el caso Peña

Nos cuentan que los dirigentes del PRI, PAN y PRD tendrán una encerrona la próxima semana para analizar las repercusiones que puede tener para la alianza Va por México el anuncio de una investigación oficial contra el expresidente Enrique Peña Nieto por el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita. Para la dirigencia del tricolor, dominada por el emproblemado Alejandro Moreno, Alito, el tema es parte de un “clima de persecución y linchamiento” contra personajes de la oposición. Pero, nos comentan, en Acción Nacional, con Marko Cortés, y el Sol Azteca, con Jesús Zambrano, no la ven exactamente así. En lo que sí coinciden los tres partidos es que desde Palacio Nacional se usará el tema para inclinar la balanza en la elección de este año en el Estado de México. Nos hacen ver que, de hecho, en el cónclave se pondrán sobre la mesa nombres de aspirantes a abanderar a la alianza en busca de la gubernatura. ¿Podrán ponerse de acuerdo?

Lo que le trajo el cargo a César Yáñez

Al que le pudo haber tocado la rifa del tigre es al flamante subsecretario de Gobernación, César Yáñez, ya que en su cartera caen los Asuntos Religiosos, es decir, la relación con todas las iglesias. Nos cuentan que si bien su jefe de toda la vida, Andrés Manuel López Obrador, lo sacó de la congeladora en la que se encontraba, no le está ayudando con sus declaraciones tronantes contra los religiosos que, desde el asesinato de dos jesuitas en la Sierra Tarahumara, han hecho llamados a modificar la estrategia de seguridad. Mañana será la Jornada por la Paz a la que llamaron diversos sectores de la iglesia católica y a la que se sumaron mormones y evangélicos, entre ellos los que apoyaron al actual mandatario durante su campaña. Nos hacen ver que don César tendrá que tejer fino para que no se salga de cauce la relación.

Quieren unidad en Morena, pero cada quien jala con su corcholata

Pese al llamado de Morena a no dividir el partido, que ya se tradujo incluso en regla oficial con pena de descalificación para los aspirantes a la candidatura del partido a la gubernatura del Estado de México, nos cuentan que algunos militantes no hacen mucho caso y demuestran cada vez más su apoyo a su "corcholata" presidencial. Es el caso del diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien compartió una fotografía en sus redes sociales en la que aparece portando una pulsera con el hashtag #AdánVa. Sigue la duda de quién está detrás de la colocación de espectaculares y otras muestras de apoyo. Don Adán y don Sergio dicen que ellos no tienen nada que ver.

Temen por el contrato del sindicato de Pemex

Como parte de la reforma laboral, los trabajadores agremiados deben legitimar sus contratos colectivos a través del voto libre y secreto para que no pierdan su validez. Nos cuentan que pronto será el turno del sindicato petrolero, que tiene uno de los mejores contratos en el país, y que la grilla ya está desatada entre los grupos que conviven dentro de la poderosa organización laboral. Por ahora, nos hacen ver, hay personajes que alientan la abstención o el voto en contra del contrato actual, mientras que otros sectores piensan que hay que validar las cosas como están, porque peligran las prestaciones de miles de petroleros. Pronto se verá si ven por el interés de los sindicalizados o si son solo pugnas internas de poder que brotan cada vez que hay oportunidad. ¿O es que habrá manos de la 4T moviendo las aguas desde la administración de Pemex?