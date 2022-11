Clara Luz Flores va por la subsecretaría de Seguridad Pública

Nos comentan que mientras se acaban de acomodar los amarres en el partido en el poder rumbo a la elección de gobernador de Coahuila, es la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la regiomontana Clara Luz Flores, quien de manera discreta se alista ya para sustituir al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, cuya salida para convertirse en candidato en su estado natal, nos aseguran, es cuestión de días. Así, dos mujeres, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la excandidata morenista a la gubernatura de Nuevo León, la mencionada Clara Luz, encabezarán la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus últimos dos años. Nos hacen ver que el cambio se producirá después de que las cifras ubicaron a octubre como el mes más violento del año y luego de que don Ricardo estuvo más en “modo campaña”, que concentrado en los problemas de inseguridad.

Avanzan acuerdos con los eurodiputados a los que AMLO llamó borregos

Una vez que amainaron las chispas retóricas entre el presidente López Obrador y los diputados del Parlamento Europeo, nos cuentan que la senadora Olga Sánchez Cordero, con su compañera de bancada Gabriela López, encabezó el diálogo con los eurodiputados que visitaron nuestro país para avanzar en las negociaciones del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. Nos recuerdan que, en el primer semestre del año, doña Olga encabezó una visita a Bruselas para destrabar los acuerdos, y, nos hacen ver que lo hizo en el momento más oportuno, porque durante años los eurodiputados habían mantenido el tema en el cajón de sus pendientes, pero ahora con la guerra en Ucrania y la escasez de gas y productos agrícolas, el viejo continente necesita nuevos mercados y socios. ¿Será que quedarán en el olvido los agravios verbales de hace unos meses?

Las corcholatas y la transparencia de Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha encabezado con agresividad la exigencia para que el Instituto Nacional Electoral transparente toda la información relacionada con el último sondeo que el área de Comunicación Social del instituto realizó sobre la reforma electoral. Nos hacen ver que el partido guinda parece ver solo la paja en el ojo ajeno, porque falta que en los comicios de Coahuila y Estado de México, pero sobre todo en su interna rumbo a 2024, don Mario revele la metodología de las encuestas de las que surjan sus candidatos, que en los últimos procesos ha sido cuestionada, sobre todo por militantes del propio partido, por la opacidad con la que se ha aplicado. ¿Será que los aspirantes morenistas, incluidas las corcholatas presidenciales, ahora sí tendrán todos los datos disponibles de las encuestas que definan su destino?

Reunión de la SNTE con la secretaria Leticia Ramírez

Nos cuentan que este viernes la Comisión de Contacto de la CNTE, integrada por los cinco secretarios generales de la Coordinadora en Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México, se reunió con la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, para que les resuelva sus demandas, entre las que destacan la instalación de los maestros cesados y el pago y contratación de egresados de las escuelas normales del país. Nos dicen algunos profesores centistas que, aunque perciben voluntad de la funcionaria federal, no parece comprender que las necesidades de los trabajadores no pueden esperar y no saben hasta dónde ella tenga capacidad de tomar decisiones en el gobierno federal.