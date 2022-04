¿Censura al mensaje del presidente?

La plataforma Global Citizen, que promueve la campaña “#StandUpForUkraine”, difundió el videomensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador grabó para llamar a impulsar una solución pacífica al conflicto entre Ucrania y Rusia. Nos comentan que en el canal de la plataforma subieron un video de un minuto con 18 segundos. Sin embargo, siete horas después, la Presidencia de la República subió al canal de YouTube del mandatario el mensaje íntegro, que dura dos minutos con 18 segundos. Nos hacen ver que en la versión difundida por Global Citizen se omitieron los fragmentos en los que el jefe del Ejecutivo recordó que México sufrió invasiones de España, Francia y Estados Unidos y uno en el que comentó que en el conflicto actual falló la política para evitar la guerra. ¿Será que se eliminaron esas referencias para no incomodar a los países aludidos?

Que no fue el coordinador del PRI

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados rara vez sesiona en sábado, pero ayer la insistencia de la cúpula morenista por apresurar una negociación a favor de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador motivó que se reunieran. Nos cuentan que al ver en los reportes de prensa al diputado priista Rubén Moreira muy activo en las discusiones, algunos legisladores del llamado bloque opositor se inquietaron y empezaron a presionar a sus coordinadores para evitar alguna maniobra del tricolor a favor de Morena. Según nos cuentan, la aclaración llegó de inmediato de las filas del Revolucionario Institucional y fue en el sentido de que don Rubén no acudió en su calidad de líder de su bancada, sino como presidente en turno de la llamada Jucopo y su actuación fue meramente institucional. No obstante, nos comentan, algunos panistas y perredistas siguen inquietos por aquello de que en un descuido se conforme el “PRIMor” y ni se enteren. Oficialmente, la alianza Va por México se mantiene en el “no” a la reforma del Presidente. ¿Será que así seguirá?

Maestros se movilizan, pero no para la consulta

Tras desconocer la alianza que sostuvieron con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ratificaron su decisión de realizar hoy una marcha, en plena jornada de votación de la consulta de revocación de mandato. Nos cuentan que la caminata comenzará a las 10 horas en el Hemiciclo a Juárez y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México y que en el trayecto bloquearán algunas arterias viales importantes. Nos hacen ver que hay cierta inquietud en las instancias encargadas de la seguridad de que se puedan producir fricciones con quienes acudan a los centros de votación. La movilización de los maestros coincide con el cierre de su Congreso Nacional Político Educativo, en el que la CNTE ha discutido su plan de movilizaciones para los próximos meses.

No quieren sustos

Nos comentan que la operación de organizaciones que apoyan la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador continuó a todo vapor hasta el último momento de ayer sábado. Nos cuentan que en puntos como la Alameda Central, los organizadores ciudadanos pintados de guinda colocaron carpas informativas para tratar de convencer a los que pasaban por ahí de participar en la votación este domingo y echaron mano de sus jóvenes más duchos para elaborar etiquetas llamativas que acompañaran mensajes masivos vía WhatsApp. Nos hacen ver que si bien son grupos ciudadanos, eso no quiere decir que sus integrantes no sean los mismos que militan en el partido oficial y no quieren que se repita lo de la elección federal intermedia, al menos en la alcaldía Cuauhtémoc: que la operación no garantice lo que esperan de ellos en las altas esferas del partido-movimiento.