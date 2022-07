CDMX no era una burbuja impenetrable por el narco

Para resolver un problema, el primer paso es reconocer su existencia, dicen. Actuales funcionarios capitalinos sostienen que, en el anterior gobierno de la Ciudad de México, que por seis años encabezó Miguel Ángel Mancera, estaba prohibido pronunciar las palabras “cártel” o “crimen organizado” y que las autoridades hacían malabarismos para no hablar de un fenómeno que incendiaba el resto del país, y aseguraban que la capital del país era una burbuja alejada de lo que pasaba en el resto de México. Sin embargo, hoy se ha demostrado que cárteles de Sinaloa y Sonora construyeron estructuras con gran capacidad de tráfico y almacenamiento de droga y que comenzaron la pelea por el mercado interno de narcomenudeo. Hoy, nos hacen ver, el problema no solo se reconoció, sino que se ha combatido y la muestra del tamaño de la amenaza la dan las propias cifras de aseguramiento de droga y detenciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, encabezada por Omar García Harfuch, algunas de ellas con apoyo del Ejército Mexicano: Más de 3 mil 700 kilos de cocaína, incluyendo el aseguramiento de ayer de mil 600 kilos, y 49 los detenidos, entre ellos jefes de célula, operadores financieros y distribuidores de droga con alto nivel jerárquico dentro de su organización. Al parecer, la CDMX no era una burbuja y sí había desde entonces operación de cárteles y del crimen organizado, que ahora, nos dicen, no solo se acepta su presencia, sino que se les está combatiendo y conteniendo.



¿Profeco a las Mentiras de la semana?

Nos hacen ver que quien al parecer “se pasó de rosca”, como le gusta decir, por sus acusaciones sin fundamento, fue don Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. El lunes, al presentar su nueva sección “Quién es quién en los salarios”, el procurador acusó que Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, de tener un salario mensual de 151 mil 300 pesos, superior a los 135 mil 763 que ella en realidad recibe, y que se encuentran por debajo del sueldo del presidente López Obrador. La comisionada presidenta le aclaró también que ningún comisionado del órgano autónomo tiene un ingreso mayor al del titular del Ejecutivo federal. También, nos dicen, es falso que la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja haya interpuesto un amparo para poder ganar más que el Presidente, quien, por cierto, la nominó para el cargo. ¿Será que hoy miércoles veremos al titular de Profeco salir en el informe de “Quién es quién en las mentiras de la semana”, de Elizabeth García Vilchis?



Senadores apuntados para el Mundial

Nos cuentan que la visita del jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Viceprimer ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, al Senado de la República, animó a varios legisladores a aprovechar eso que llaman "diplomacia parlamentaria" pero que en realidad es "turismo parlamentario" para aceptar la invitación del funcionario árabe y aprovechar el Mundial de Fútbol para conocer aquella nación. Veremos quiénes y cuántos, a partir de noviembre y diciembre, aparecen posando en estadios o montados en camellos, eso sí, en viajes austeros y pagando de sus bolsillos, no vaya usted a pensar que se van a inventar alguna comisión que los lleve por esas fechas a suelo qatarí.

El futuro de Olga Sánchez

Nos dicen que la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, ya tiene amarrado su siguiente espacio en la Cámara Alta. Nos comentan que apenas deje la presidencia de la Mesa Directiva, pasará a presidir la Comisión de Justicia que tiene diversos temas clave en puerta. Doña Olga, comentan, incluso valora, desde ahora, la posibilidad de buscar la reelección para una nueva legislatura.