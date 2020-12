AMLO se perdió en el túnel

En unos días se cumplirán 8 meses desde aquella primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “ya estamos viendo la luz al final del túnel” de la pandemia por coronavirus. En aquel mensaje a los mexicanos del 25 de abril, el mandatario dijo: “Habrá un rápido retorno a la normalidad económica”. Sí, la actividad volvió (no tan rápido), pero se desplomará nuevamente por el retorno al confinamiento en gran parte del país luego de que los contagios se dispararon otra vez. Nos comentan que, con todo y su resistencia a cambiar el color del semáforo epidemiológico, el subsecretario Hugo López-Gatell tuvo que revivir el “intrascendente” criterio por colores debido a que ya era inminente otro golpe más grande a la imagen de su jefe: la de los hospitales desbordados. Con gente deambulando por las calles en busca de lugares para ser atendidos, se desplomó aquel ejemplo que López Obrador siempre esgrimió para decir que en México no estábamos tan mal como en Europa: que aquí no se desbordaban los servicios de emergencia. Al parecer, más de 116 mil muertos no son un fracaso para el gobierno y su estrategia, pero que el líder sea rebatido por la realidad... ese sí es un escenario catastrófico.

Primera foto con cubrebocas

Nos comentan que con frecuencia se asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona llena de simbolismos, y esto al parecer se confirmó ayer viernes. Nos detallan que casi, con exactitud, justo cuando iniciaba la conferencia de prensa donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum; Alfredo del Mazo, gobernador del Edomex y el subsecretario Hugo López-Gatell, anunciaban semáforo rojo para el Valle de México, el mandatario difundió una fotografía en sus redes sociales donde destacaba que en su vuelo a Tabasco observó el Pico de Orizaba. Esto podría pasar desapercibido sino fue porque contenía un elemento inusual: el Ejecutivo federal posaba en una foto, por primera vez, desde que llegó la pandemia del Covid, con un cubrebocas, elemento que ha desdeñado y puesto en duda su eficacia. ¿Será que en un mensaje subliminal invitaba a la gente que se pusieran el cubrebocas ante el alto número de contagios en la capital?

“Borran” al PRD de la permanente

Este fin de año y principios del 2021, la bancada del PRD de la Cámara de Diputados no tendrá representación en la Comisión Permanente, que es el órgano legislativo que se habilita cuando los diputados y senadores se van de vacaciones, perdón, de receso. El pasado martes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), instaló la Comisión Permanente con sus 37 integrantes; 19 diputados y 18 senadores; sin embargo, no habrá ningún diputado del sol azteca. Esta es la segunda ocasión seguida que la bancada del PRD, que coordina Verónica Juárez, se queda sin lugar en la Permanente, pues en el receso pasado de mayo a agosto tampoco les dieron un lugar. El único perredista que estará en la Comisión Permanente será el ex jefe de Gobierno capitalino y senador, Miguel Ángel Mancera, quien por cierto, tiene una cercana relación con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.