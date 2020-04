AMLO abre fuego contra una de las 15 evasoras

Bajo el grito de “tengan para que aprendan”, nos comentan que la Oficina de la Presidencia de la República dio curso a la primera querella contra una de las 15 empresas “machuchonas” que deben impuestos a la hacienda pública y que en su conjunto, según el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 50 mil millones de pesos. Nos detallan que la querella fue presentada por el delito de defraudación fiscal. Esta acción, nos dicen, no toma por sorpresa a los implicados, pues la semana pasada el Presidente dijo que si no pagaban o abonaban se procedería penalmente. Le decisión, aseguran dentro del mismo gobierno, debe ser leída como un mensaje para los otros 14 de la lista.

López-Gatell ¿héroe o villano de la pandemia?

Dentro del gobierno federal no todas las reacciones a la descalificación realizada por el conductor de TV Azteca Javier Alatorre a las cifras proporcionadas diariamente por el subsecretario Hugo López-Gatell en torno a la pandemia de Covid-19 fueron negativas, nos dicen. Pese a que algunos funcionarios federales expresaron respaldo al epidemiólogo,. el vocero gubernamental del tema, hay algunos otros que vieron en la crítica a su trabajo un contrapeso necesario ante el protagonismo político que ha adquirido. Nos aseguran que dentro de la propia 4T hay personajes que ven con preocupación el manejo que López-Gatell realiza de la información, con criterios no necesariamente técnicos. Explican que no pasará mucho tiempo para que se compruebe si el hoy muy popular “Hugo” acaba por ser el héroe o el villano de la pandemia. Los puros del actual gobierno creen que acabará en el primer escenario, mientras que los moderados temen que le toque jugar el segundo papel, lo que no sería nada positivo para los mexicanos.

La adrenalina de Monreal

Al que le gusta la adrenalina es al coordinador de los senadores de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal. Gran parte de la oposición argumentó hasta el final en contra de la Ley de Amnistía, durante las discusiones en la sesión, por considerarla una instrucción o injerencia del presidente de la República al Senado. Antes, ellos mismos abrieron la posibilidad de que no se lograra el quórum que permitiera la aprobación. Y con ese escenario el zacatecano logró ayer la aprobación de esta ley, que además de haber sido un compromiso de campaña del presidente López Obrador, aseguran que ayudará a descongestionar algunos penales, y con ello, evitar posibles contagios comunitarios por el Covid-19. Nos aseguran que ayer don Ricardo tuvo por momentos la adrenalina al máximo.

La “dictadura” de Morena aplasta a los suyos

En lo más animado de casi hora y media de debate sobre la Ley de Amnistía, ayer en el Senado, la sinaloense Imelda Castro (Morena), le dijo a la minoría opositora que “la dictadura de la mayoría se llama democracia”. Sólo que esta vez, hasta a los propios correligionarios planchó Morena, que dejó en la nada la propuesta de Armando Guadiana Tijerina para proponer un fondo de ayuda a las Pymes, y de Napoleón Gómez Urrutia, quien busca la creación de un Seguro de Desempleo. Y no se diga al amigo de la Cuarta Transformación en el Senado, Manuel Velasco Coello, a quien tampoco le hicieron caso con un paquete de propuestas de apoyo a los millones de dolientes por el coronavirus.



