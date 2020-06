Ackerman ordena el cese de Monreal. ¿Es en serio?

“Ya lo perdimos”, dijeron miembros de la bancada de Morena al conocer el mensaje que el académico y esposo de la secretaria de la Función Pública, John Ackerman, mandó a la fracción morenista en el Senado. “¿Qué esperan @MorenaSenadores para renovar su coordinación?”, escribió Ackerman en su cuenta de Twitter, en un mensaje que también descalifica que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, le haya dado una entrevista al periodista Carlos Loret de Mola. “Monreal le hace le caldo gordo a Loret”, añade el académico y seguidor de la autollamada Cuarta Transformación. “Ya lo dijo @lopezobrador. Es #TiempoDeDefiniciones”, sentenció. En la bancada aseguran que el doctor Ackerman se confunde, pues si en el Poder Ejecutivo con un simple chasquido de dedos han salido en defensa de él y de la secretaria Irma Eréndira Sandoval, en el Legislativo no están dispuestos a atacar a periodistas por el solo hecho de ejercer una crítica al régimen y a algunos de sus miembros. Y que lejos de pensar siquiera en el cese del líder de la bancada, ayer mismo senadoras y senadores refrendaron de inmediato su apoyo al coordinador en vez de desconocerlo. Aseguran que no tiene la culpa el “intelectual”, sino quien lo hace orgánico.

Surge escándalo en proceso del INE

Ahora que se ha retomado el proceso para que en la Cámara de Diputados se reactive la selección de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, nos comentan que uno de los aspirantes, Jorge Alcocer Villanueva, coordinador de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se encuentra en medio de un escándalo que lo puede dejar completamente fuera. Don Jorge, quien ya había quedado fuera del proceso, pero pidió ante el Tribunal Electoral Federal una revisión de su examen, esta vez, nos aseguran, tiene aún más complejo el panorama, pues se realizó una seria acusación en su contra. Nos informan que la acusación por acoso sexual fue presentada por una exdiputada federal del PAN. Nos comentan que quizá el problema de don Jorge, en lo subsecuente, podría ser con los tribunales penales y no con los electorales.

Ramírez Cuéllar se queda en dirigencia de Morena

Entre la pandemia, el temblor y el fantasma del Bloque Amplio Opositor (BOA), Alfonso Ramírez Cuéllar está listo para prolongarse en la dirigencia en Morena, pues el Covid-19 impidió la realización del Congreso Nacional morenista para iniciar el relevo. Eso al menos en los 4 meses de plazo que tenía su dirigencia provisional y que vencerán esta semana sin que el relevo haya sido posible, al menos por ahora. Pero eso sí, con Yeidckol Polevnsky defendiéndose por el caso abierto en su contra por el presunto desvío millonario en Morena durante su gestión, y con Alejandro Rojas Díaz Durán, suspendido 6 meses en su militancia, en chats morenistas dicen en broma que ahora sí ya quedaron los “buenos”: Mario Delgado y Bertha Luján. El problema es que sólo faltan dos meses y una semana de plazo para poder hacer el proceso de relevo, ya que en septiembre, por ley, ningún partido podrá mover dirigencias. Así que al parecer hay Ramírez Cuéllar para rato.

¿La consentida de AMLO?

Contrario a su costumbre, al término de su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un espacio en su agenda y desayunó con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en la sede del gobierno capitalino. Ayer, doña Claudia cumplió años y aprovechando que la reunión del Gabinete de Seguridad y que la conferencia de prensa mañanera se celebró en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, pudo desayunar con el titular del Ejecutivo y algunos integrantes del gabinete federal. Nos dicen que no hubo pastel, en el desayuno que el mandatario dijo “fue una casualidad”. Casualidad o no, el Presidente no puede ocultar el trato especial que tiene con la jefa de gobierno. ¿Será la consentida?