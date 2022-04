7.4 mdp… ¿para preparar el viaje presidencial a Cuba?

Nos comentan que en estos días, la Secretaría de Cultura (SC) entregó un contrato en adjudicación directa a una empresa particular para el servicio integral que cubra la participación de México en la Feria Internacional del Libro en La Habana, Cuba, que se llevará a cabo en las próximas semanas. Nos detallan que en esta edición de la feria, nuestro país es invitado de honor, por lo que la dependencia a cargo de Alejandra Frausto pagó 7 millones 496 mil pesos para cubrir estos gastos. Nos hacen ver que la justificación que hizo Cultura en la licitación con el expediente EX/06/2022 CASO 23 es que “la participación de México es de vital importancia para las relaciones bilaterales” con la isla. Además, nos aseguran, que la invitación de honor a México en la feria es un preámbulo perfecto para la primera visita del presidente López Obrador a Cuba, programada para mayo próximo. “Amor con amor se paga” dicen en Palacio Nacional. ¿O será que amor con inversión se paga?

Acuartelados

Afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro apenas un puñado de integrantes del llamado Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica acamparon desde la tarde de ayer, en previsión del debate programado para mañana, domingo. Algunos legisladores de oposición, al ver poca movilización, comenzaron a difundir la especie de que Morena y sus aliados piensan posponer de nuevo la discusión porque no les alcanza el número de votos. Sin embargo, nos hacen ver desde el lado guinda que desde los grupos parlamentarios del partido en el poder y sus aliados de los partidos Verde y del Trabajo, lo que en realidad empezó fue un “operativo” para concentrar en un hotel de la ciudad no revelado, desde ayer y hasta las primera horas del domingo, a todos los que tienen voto, para que a la mera hora no resulte que algunos se les fueron de días santos y se les olvidó ir a sacar adelante la reforma del presidente López Obrador. Ya se verá qué dicen al final los votos en el pleno de la Cámara Baja.

El cristal con que se mira

Nos cuentan que ha provocado cejas levantadas el informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, sobre la Recomendación 15VG/2018 del caso Iguala. Para nadie es sorpresa que el equipo de doña Rosario llegó a ese organismo con la convicción de que fue un engaño la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero el problema, nos hacen ver, es que para demostrarlo hay que presentar algo más que consignas e ideología y, según el entender de antiguos funcionarios de la comisión, los muchachos de doña Rosario se han ido por el camino fácil de construir en dos mil cuartillas una “verdad alterna”, lo que lejos de ayudar a esclarecer el brutal caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, viene a enturbiarlo aún más. ¿Será que todo es según el color del cristal (ideológico) con que se mira esta investigación?

Siervos de la imagen

Pasado el ejercicio de revocación de mandato, ahora a lo que sigue. Sí, nos cuentan que los que se han puesto a recorrer las calles son los denominados "Siervos de la Nación", que se dedican a pegar carteles por donde pueden para promover la incorporación a la Pensión para el Bienestar de personas adultas mayores. Al menos en lo que a la capital del país hace, quien busque ser inscrito en ese programa social, desde el próximo lunes ya se dispuso el Monumento a la Revolución para que los ciudadanos de la tercera edad vayan a hacer fila bajo el sol y, al menos, queden inscritos. Nos hacen ver que con consulta de revocación de mandato o sin ella, la movilización de los famosos siervos siempre estará al servicio de la imagen del Presidente. Por eso nunca paran.