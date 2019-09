24 horas de horror para Rosario Robles

Las últimas horas han sido, con toda seguridad, uno de los peores días en la vida de Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y presa en la cárcel de Santa Martha Acatitla acusada de desviar recursos públicos. Nos comentan que le cayó como balde de agua fría enterarse que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que la dependencia a su cargo prepara dos denuncias más en contra de la extitular de la Sedatu por el caso de la Estafa Maestra, y para colmo, 24 horas después los dos despachos de abogados que la defendían decidieron decirle adiós debido a que de plano no tiene cómo pagarles por sus servicios, dado que a su vez le congelaron sus cuentas. Total que doña Rosario ha recibido una cascada de malas noticias desde que el martes 13 de agosto fue vinculada a proceso y metida en el reclusorio. ¿Y lo que falta?

¿Abrirán al público el caso contra Lozoya?

La buena noticia es que luego de diez meses, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Jonathan Bass Herrera, concluyó que el caso Odebretch sí es de interés público. Hay que recordar que Emilio Lozoya Austin se amparó para frenar que se elaborara una versión pública de la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República (FGR). Ahora veamos si la institución acata la decisión del juez, pues ante innumerables pedimentos anteriores, vía transparencia, a esta investigación la FGR solía argumentar que “el acceso a la información no puede ser indiscriminado, pues no debe obedecer a la simple curiosidad de un particular, ni al interés de un pequeño grupo de la población”. Como si la transparencia tuviera que ser motivo de un proceso de votación masiva.

PT todavía no celebra

El gran perdedor de toda esta lucha de vencidas que hubo en la semana entre Morena y el PAN en la Cámara de Diputados, es el Partido del Trabajo. Nos cuentan que, en principio, una de las bancadas que se iba a favorecer más con la reforma que quería hacer Morena a la Ley Orgánica era el partido de Alberto Anaya pues los últimos seis meses de la 64 Legislatura presidirían San Lázaro al “inflar” esta bancada y convertirlos en la cuarta fuerza. Además se perfilaba otorgarles una vicepresidencia en la Mesa Directiva. Sin embargo, todo se cayó. Nos cuentan que la reforma a la Ley Orgánica del Congreso sí pasó en San Lázaro pero aplicará hasta el 2021, eso sin contar que el Senado anunció que no la aprobarían por la vía del fast-track.

La Secretaría que tiene feliz, feliz, feliz a AMLO

A quien parece que le han puesto una estrellita es a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) encabezada por Luisa María Alcalde. Nos comentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la colaboración de esta institución en la estrategia migratoria: por la labor que ha realizado para ofrecer empleo en la zona fronteriza donde se han ofertado 40 mil vacantes para este sector de la población, y también porque el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está en puerta de ser exportado a las naciones de Centroamérica como una manera de ofrecer oportunidades a quienes tienen entre 18 y 29 años de edad, a fin de evitar que salgan de sus países.

