La poesía en los Textos legibles y visibles (tercera parte)

El escritor Salvador Elizondo era un apasionado de la poesía y de muchos otros temas centrados en la escritura, en el acto de escribir y en diversas formas narrativas que a la vez son visuales o plásticas.

Salvador Elizondo admiraba el poema de Stéphane Mallarmé “Un coup de dés”. Foto: Especial

En el número 6 de la revista trimestral Artes Visuales, que publicaba el Museo de Arte Moderno de esta ciudad, en la primavera de 1975, la cual dirigió Elizondo con el tema que tituló “Texto y textualidad” he publicado fragmentos de su ensayo y algunos de los ejemplos que seleccionó para ilustrarlo.

En esta tercera parte me parece importante mencionar la gran admiración que Salvador manifestaba por el poema de Stéphane Mallarmé “Un coup de dés”, quien compone su poema sobre el espacio tipográfico determinado por la página en blanco, usa el espacio de la caja utilizando 17 tipos de letra y va variando el tamaño y la tipografía para desparramar el texto sobre su blancura, creando un poema visualmente plástico y literariamente perfecto. Creo que de ahí parte el interés de Elizondo por el tema, sin embargo no es el único, también se apasiona por la escritura china que estudia en El Colegio de México e inclusive aprende a leer y a dibujar los ideogramas chinos. Más adelante, Elizondo traduce al español el gran ensayo de Ernest Fenollosa, editado por Ezra Pound, “Los caracteres de la escritura china como medio poético”. (UAM colección Molinos de Viento No. 1, 1980.)

Foto: Especial

Salvador Elizondo escribe:

“Texto y textualidad” (fragmento)

“Son los poetas quienes más afanosamente se han preocupado por darle un contenido menos legible y más visible al poema o texto. Destaca entre ellos Stéphane Mallarmé que califica al poeta como ‘aislador que tiene por virtud, móvil, la de renovar la inconciencia de la delicia sin causa’. A Mallarmé se debe un descubrimiento más basto para las letras que para los hombres lo fue el que hizo Colón. (…) Mallarmé descubre el espacio que la escritura deja desocupado…” (Continuará)